El valor cultural de las ferias y fiestas de Colombia

En Hora20 un programa para hablar de ferias, fiestas y cultura en este puente festivo que arranca por motivo de la Asunción de la Virgen, una fiesta religiosa. Se habló sobre los más de 20 encuentros culturales en distintos puntos del país, desde el Petronio Álvarez en Cali hasta la Feria de las Flores en Medellín pasando por el Festival Internacional del Joropo en Villavicencio.

Se debatió sobre su importancia cultural, la pertinencia de los festivos, el valor económico, de reactivación y de reivindicación en cada una de las culturas.En medio del festivo número 13 de este año, el festivo del 15 de agosto en el que en el calendario religioso se celebra el día de la Asunción de la Virgen, es decir, el día en el que se cree, llegó la virgen al cielo, bajo esta festividad el país prepara decenas de festivales, ferias, fiestas a lo largo y ancho.

Por ahora a los colombianos nos quedan cinco festivos, aunque este año, de los 18 que tenemos, tres terminaron cayendo el fin de semana: primero de mayo, 7 de agosto y el próximo 25 de diciembre. Esto en medio de las polémicas y las propuestas para reducir el número de días de descanso, pero que también son un motor de turismo, economía y reactivación de la cultura, un merecido descanso para una buena parte de los colombianos que cada tanto busca ser recortado por algunos políticos.

Durante este puente festivo se pueden contar al menos 20 celebraciones culturales, las más llamativas el festival Petronio Álvarez en Cali el cual busca resaltar la gastronomía, ritmos, música, bailes y costumbres de las comunidades afro del pacífico colombiano. Una muestra del conocimiento ancestral y de las costumbres de nuestras comunidades que se verá reflejado en escenarios de conversación, conciertos y a través el paladar. La otra feria relevante es la de las Flores en Medellín, un encuentro que busca resaltar la tradición del campo, de los silleteros y de la cultura antioqueña a través de grandes desfiles, las tradicionales fondas, la música tradicional y la exaltación de las tradiciones.

Sin embargo, no todo se concentrará en Cali y en Medellín, en Honda se realizará una nueva edición de La Magdalena Fest, un encuentro que busca mirar de nuevo al rio grande de la Magdalena a través de conciertos, diálogos y exposiciones artísticas.

En Villavicencio desde el 11 de agosto tiene lugar el Festival Internacional del Joropo, mientras que este sábado arranca en Villa de Leyva el Festival de las Cometas. También habrá Fiestas de la Empanada en Rionegro Antioquia, Festival Autóctono de las Gaitas en San Jacinto, Bolívar, mientras que en Villeta llega el Reinado de la Panela y en Puerto Asís en el Putumayo se da “Expoasis” del 11 al 15 de agosto y, para los que se quedan en Bogotá, el Festival de Verano será hasta el 15 de agosto.

Lo que dicen los panelistas

Para Ana Copete, abogada y directora del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el país debe mantener las fechas festivas porque sirven como posibilidad para desarrollar estas fiestas y ferias en distintas regiones del país, “ya hacen parte de la cultura y dinamizan la economía”. Frente al festival que se celebra por estos días, comentó que su organización empieza inmediatamente termina una edición, abrimos convocatorias, hacemos selección y esto implica una gira por diferentes municipios del pacifico”.Detalló que desde el nacimiento del Festival de Música del Pacifico en 1997 se ha venido reconociendo el aporte de la cultura del Pacífico en la construcción del país, “no ha sido un reconocimiento único de los afros, sino de los caleños que es la sede donde se hace el festival; el Petronio ha permitido ser un escenario de dignificación de la cultura afro”. Por último, señaló que se ha demostrado que el Petronio es el evento que mueve más turistas en la ciudad, “se estima una ocupación hotelera de más del 77% y genera 3 mil empleos directos”.

Eduardo Saravia, consultor, investigador y profesor en industria y economía cultural, economista jefe en Sound Diplomacy en Berlín, miembro del Servicio de Expertos de la UNESCO sobre la Gobernanza de la Cultura en los Países en Desarrollo, explicó que no es negativo que exista esta cantidad de festivos, si están relacionados con ferias y fiestas en el país, “la cultura tiene una particularidad frente a otros sectores y es que llevan a las personas a un punto en específico. Hay estudios en Colombia que muestran cómo en 10 festivales de Colombia más del 70% de los asistentes son visitantes de otras regiones o extranjeros, esto deja impactos positivos en las regiones”.Frente a la importancia de los eventos, planteó que el reconocimiento de identidad cultural se pude perder en caso de que no se cumpla con los requerimientos de la designación, “pero es muy difícil en la media en que un país decide buscar las declaraciones, se obliga a la política pública a estar atenta a protegerlas”

.Para Marla Castellanos, gestora social y comunicativa, productora y gestora de varios festivales, las ferias y fiestas cuentan con una larga tradición, pues recuerda que con la Constitución del 91 se dio cabida a todo el tema cultural en el país y se abrieron las diferentes identidades que tenemos. “En este momento contamos con ferias y fiestas financiadas por el sector y las políticas públicos han dado cabida desde la ley del 97”, en ese sentido, dijo que en adelante es necesario abrir las redes para la financiación y que los turistas lleguen efectivamente a las regiones y que no compren paquetes a grandes industrias hoteleras que no le dejan los recursos a la región. “Tenemos que seguir fortaleciendo otros festivales pequeños como las Fiestas de la Cosecha, el Fritanga Fest, Ferias del Gaurapo y la Chica; no están reconocidos, pero necesitan tener políticas públicas importantes”.

Álvaro Narváez Díaz, secretario de Cultura de Medellín, destacó que los puentes festivos y en especial lo que pasa en ellos cuando se celebran tradiciones del país generan una dinamización emocional de la sociedad, pero también una reactivación económica importante, “si estamos enfocando los puentes con la posibilidad de encontrarnos con la cultura, tienen un objetivo muy claro y es dinamizar toda una economía que se genera alrededor”.Sobre la Feria de flores, comentó que este es el resultado de un plan especial de salvaguardia que se hace durante todo el año en planeación tanto de la feria como en promoción, investigación del plan de salvaguardia silletera que es patrimonio de la nación. En cuanto a la importancia cultural, destacó que en Medellín, Cali y Barranquilla no solamente pervive la identidad propia, sino que hay un flujo de intercambio cultural por todo el país.