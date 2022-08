Jaminton Campaz: "Trabajo día a día para estar en la Selección Colombia"

Jaminton Campaz habló con El Alargue de Caracol Radio sobre su actualidad en el Gremio de Brasil, equipo que perdió la categoría y ahora juega en la Segunda división. A su vez, destacó el sueño que tiene de consolidarse en la Selección Colombia.

Adaptación en Brasil

"Me he sentido muy bien. No fue fácil llegar a un club tan grande como Gremio pero lo asimilamos día a día y trabajando muy bien para ser el mejor y construir un buen legado en Gremio, y dejar la puerta abierta para otros compañeros que vienen atrás".

"Me costó mucho, no es como colombia que un diez no te corre casi todo el campo, acá me costó y pude superar ese momento que no conseguía y ahora soy un jugador más completo, ahora un volante diez que no se mueva, que no recupere un balón no hay, gracias a Dios me adapté al juego y al club, no me tocó fácil pero la recompensa del buen trabajo que hace uno día a día. Aquí así como se ataca se defiende, también se trabaja mucho la táctica".

¿Hubo ofertas para dejar Gremio?

"Nunca me dijeron nada, acá estoy tranquilo,m no creo que sea el momento de salir del club, estamos trabajando para llegar a la Serie A (primera división) y dejar mi nombre en alto en Gremo, si llega una buena oferta para el club, y se va a una idea de estar en la selección, sí pero de momento estoy muy tranquilo".

¿Por qué no regresó a la Selección en la era Rueda?

"En ese entonces no sé qué pasó, siempre estaba en los elegidos, siempre hablaba con él (Reinaldo Rueda), nunca tuve inconveniente con él, me imagino que estudiaba a los jugadores y decidía, sabemos que es un país y el jugador que vaya, siempre los vamos a apoyar, él se lo tomó muy tranquilo, porque va a llegar el momento en que nadie me saque de la Selección"

"Siempre llegaba al club que 'Campaz ahí llegó la preconvocatoria' y cuando salía la definitiva uno sentía la caída pero uno decía que vamos a seguir jugando, uno es feliz que lo tuvieran en cuenta, siempre mi nombre está ahí aunque al final no me llevaban"

Tolima como primera opción para regresar al fútbol colombiano

"Yo siempre he dicho, Tolima fue el que me dio todo, y puedo decir una cosa pero solo dios sabe dónde lo pone a uno, en mi pensar solo tengo en mente a Tolima".