'Carachito' sobre regresar al Cali: "No me interesa si me van a pagar o no"

Juan Guillermo 'Carachito' Domínguez habló con El VBar de Caracol Radio sobre la situación en la que se encuentra el Deportivo Cali, equipo al que recientemente expresó su deseo de regresar para aportar y poder sacarlo de la crisis en la que se encuentra.

El futbolista de 35 años, que actualmente juega para Boca Juniors de Cali, confirmó su deseo, aún sin recibir dinero a cambio. En el club azucarero, el vallecaucano tuvo dos pasos, en 2005 y entre 2006 y 2010.

"Yo lo había manifestado tiempo atrás, que quería estar en mi equipo y que quería jugar, se lo había dicho al presidente Caicedo, que quería estar en mi equipo y vestirme de verde y blanco y más viendo la situación en la que está el equipo y el agradecimiento que tengo con el equipo. No me interesa si me van a pagar o no porque soy hincha y estoy en buen nivel, estoy activo. Me gustaría y más con Mayer, con Chusco (Sierra) que tuve la oportunidad de trabajar, si se da la oportunidad sería importante para mí", comentó.

Respecto a la explicación de la situación que vive el Cali, dijo: "El equipo del Cali es muy bueno, los jugadores son buenos, he tenido la oportunidad de jugar con algunos y en contra. Se me hace raro porque sé que son buenos jugadores y no sé qué estará pasando, uno siempre trata de analizar los partidos desde afuera, pero uno no sabe qué está pasando adentro, uno como jugador de experiencia trata de manejar el camerino".

Finalmente, sobre la labor del entrenador Mayer Candelo, destacó: "Mayer tiene la misma mentalidad mía, que si se le dio la oportunidad, él sabe que con los jugadores que tiene puede hacer diferencia, él sabía la condición del equipo, él fue con la misma confianza y se rodeó de un cuerpo técnico capaz e inteligente, es cuestión de reunir al futbolista con el cuerpo técnico".