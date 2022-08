Alertan por riesgo de deslizamiento en Putumayo y avalancha como en Mocoa

El alerta se encuentran en el municipio de Sibundoy, Putumayo, por la alta probabilidad de que se presente un deslizamiento y una posible avalancha como la de Mocoa el 1 de abril de 2017, por lo que un grupo de 300 alcaldes viajó 21 horas para para llegar a Bogotá y reunirse con Gustavo Petro, sin embargo, el presidente electo no asistió.

Entre ellos, estaba Jhon Jairo Andrade, alcalde de Sibundoy, quien habló en 6AM sobre la travesía que vivieron por cerca de 21 horas para reunirse con Gustavo Petro, con el propósito de pedirle ayuda con maquinaria y personal especializado que pueda entregar un concepto, para disminuir la probabilidad de que se presente un deslizamiento en una montaña que se está viniendo abajo por las torrenciales lluvias que se presentan en el departamento.

Sin embargo, aseguró que Gustavo Petro nunca llegó y los dejó esperando en el famoso Salón Rojo del Hotel Tequendama, a pesar de la petición con urgencia que tiene el mandatario, quien aseguró que en Sibundoy tienen una problemática por el desbordamiento del río Putumayo, que ha afectado más de 2.000 hectáreas y tiene en peligro de muerte a cerca de 300 cabezas de ganado, además del riesgo por el posible deslizamiento de una montaña que impactaría el acueducto municipal, 5 barrios, 1 colegio con más de 11.000 estudiantes, un monasterio y los habitantes de la zona.

También, dijo en 6AM que otra necesidad que no da espera en el municipio tiene que ver con el conocido como el "trampolín de la muerte", una vía que conecta a Sibundoy con el medio Putumayo y Mocoa, en un tramo de 3 horas y media que tiene una vií totalmetne destapada y que sigue cobrando vidas por ser de alto riesgo.

"Viajamos toda la noche porque por ser municipios de sexta categoría no tenemos recursos suficientes para viajar en avión y el presidente no nos pudo atender, a pesar de que tenemos peticiones que no pueden esperar", dijo.