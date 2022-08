Leicy Santos: "Duele ver que teníamos la oportunidad tan cerca"

Leicy Santos fue una de las mejores jugadoras de la Selección Colombia en la Copa América Femenina. La volante del Atlético de Madrid fue de menos a más en la competición y terminó siendo vital en el equipo de Nelson Abadía.

En El VBar de Caracol Radio, la '10' se refirió a lo hecho a nivel personal en la competición, resaltando sus buenas estadísticas. A su vez, habló de la final ante Brasil y lo que deben hacer las jugadoras de cara al Mundial y los Olímpicos en París.

Le puede interesar:

"En lo personal me voy muy feliz, muy orgullosa de todo el trabajo que hice con el equipo. Creo que todos los partidos fui de menos a más y eso me deja satisfecha, sé que hice un buen torneo, las estadísticas fueron buenas para mí y eso me deja satisfecha", dijo.

"Al final nos duele ver que teníamos la oportunidad tan cerca, el fútbol tampoco es que sea a veces tan justo, el equipo merecía más que quedarse con el cero en el arco (en la final)", agregó sobre el partido ante Brasil.

Sobre lo que debe venir para la Selección en cuanto a la preparación de cara a los dos torneos, comentó: "Yo veo que tenemos posibilidades de ir a competir, el fútbol mundial está avanzando mucho y tiene un nivel importante, cada vez se vuelve más físico, más fuerte y en eso la selección tiene que mejorar. Hay que ser consciente en que en un mundial vamos a enfrentar a las mejores y no podemos tener margen de error, tenemos que estar listas y trabajar más en esa parte".

A su vez, resaltó el hecho de que las futbolistas que se quedan en Colombia, tengan la oportunidad de jugar y de entrenar para llegar en buen estado físico a la Selección

"Nosotras tenemos que empezar a no dejar perder ningún día. Es crucial que las jugadoras que están en Colombia, jueguen y entrenen, que hagan físico, trabajos técnicos y tácticos, que permitan en la competición estar al nivel. Las que jugamos afuera, al final entrenamos todos los días, luego con la Selección está uno en ritmo", destacó.

"Abadía dijo que iba a empezar a hacer planes individuales para tener manejo y hay que aprovechar las fechas FIFA que tengamos y que las hagamos con equipos top", añadió.

Por su parte, se refirió a lo que le expresó el presidente de la Federación Colombiana, Ramón Jesurún respecto a la Liga Femenina.

"Hablamos con el presidente Jesurúm, él está pendiente y estuvo muchas veces con nosotros, nos dijo que era una lástima que no siguiera la liga, que no era un tema de Federación y Dimayor, sino que eligen los clubes y no se llegó a un acuerdo, pero que el próximo año la idea es hacer una liga que dure todo el año" reveló Santos.

Finalmente, aseguró que la Federación siempre estuvo presta para hablar con las jugadoras y acordar los premios de la Copa América.

"La Federación siempre estuvo dispuesta a hacer las cosas bien, hablando y diciendo las cosas, y se logró tener el premio para nosotras y todos los que hicieron parte", concluyó.