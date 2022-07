Juan José Perea sueña con Colombia, pero no descarta jugar con otro país

Juan José Perea, delantero bogotano del Stuttgart, habló de su deseo de jugar para la Selección Colombia, aunque no descartó nacionalizarse y actuar para otro país. En diálogo con El VBar Caracol, el joven atacante se refirió a su presente y su trayectoria deportiva.

Sobre sus inicios, comentó: "ha sido un largo camino para llegar hasta acá, empecé desde muy joven, en la ciudad de Bogotá, con cinco años en la escuela de mi familia. Hice toda mi formación ahí, hasta los 13 años, donde hice procesos de selección Bogotá, después con 15 hice procesos Selección Colombia y así se me abrieron las puertas de Europa".

"Mi objetivo siempre fue jugar en Europa, hubo el interés, pero tuve la oportunidad de jugar en primera división en Europa y no lo pensé dos veces para quedarme", añadió al respecto, sobre la posibilidad que tuvo en 2019 de llegar a Millonarios.

De sus característias, comentó: "soy un jugador muy rápido, con mucha potencia, que se mueve bien dentro del área, con instinto, que puede variar en todo el frente. Yo he jugado en todas las posiciones del frente de ataque y en todas se me da muy bien".

Perea hizo parte de la Selección Colombia Sub-15 y manifestó su deseo de llegar a la Selección absoluta: "uno siempre está a la espera, para uno siempre es una oportunidad, es un orgullo, yo ya he representado en mi pasado a la Selección Colombia, pero yo no me afano, yo hago mi trabajo día a día. El trabajo paga, por eso estoy donde estoy".

No obstante, no descarta poder jugar como nacionalizado para otro país, oferta que ya ha recibido anteriormente: "siempre he pensado que se me va a dar la oportunidad y si no se me da la oportunidad, viví mucho tiempo fuera de Colombia, en Grecia se me acercaron muchas veces a decirme que si animaba me podía nacionalizar y seguro me iban a llamar a la selección de ahí. Uno también piensa en esas cosas y entiende lo que implicar estar en una selección nacional".

Sobre el tema concluyó: "es seguir trabajando, si la oportunidad se va a dar llegara, sino, yo estoy en mi fútbol, estoy feliz con mi vida, con el que trabajo que llevo haciendo y simplemente quiero seguir trabajando".

Perea anotó su primer gol con el Stuttgart en el amistoso de pretemporada ante el Valencia, donde el cuadro alemán ganó 5-2. El debut en la Bundesliga será frente al Leipzig el domingo 7 agosto.