Campesino denunció a senador Pachón de usarlo para millonario contrato

Caracol Radio conoció la historia de José Isaac Torres Molina, un campesino que vive en el sector del Puente de Boyacá y a quien por intermedio de César Augusto Pachón Achury le adjudicaron un millonario contrato con la Gobernación de Boyacá.

Los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2017 cuando el señor Torres Molina, representante legal de Dismom SAS suscribió un contrato de suministro y alquiler con el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Boyacá, a cargo de Jorge Enrique Pinzón Mateus.

El objeto del contrato era el suministro y montaje general de la infraestructura, desmonte y embalaje del alumbrado navideño en los monumentos históricos de El Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, por la suma de 659.275.000 pesos, de los cuales se dio un anticipo por 400.000.000 de pesos, un segundo pago por 193.347.550 pesos a la entrega del montaje y la instalación del alumbrado navideño previsto para el día 7 de diciembre de 2017 y un pago final por 65.927.500 pesos a la finalización del contrato, una vez entregado los sitios históricos del Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas y ser recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato de asociación número 1250 de 2017.

Copia Contrato / Caracol Radio

En resumen, lo que tenían que hacer era el montaje de figuras, vallas e iluminación navideña en los sitios históricos, para la noche de velitas y la temporada de vacaciones de final de año.

El señor Torres Molina, tecnólogo en electricidad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, nunca había tenido acceso a contratos de este tipo y según nos contó, él solo fue a firmar, de todo lo demás se encargaron César Pachón, Andrés Flórez y Simón Medina, este último, luego sería candidato al concejo de Tunja por el partido Mais.

Haber prestado el nombre de su empresa para ese millonario contrato le ha traído muchos problemas, pues a él solo le pagaron por su trabajo ya que evidentemente tuvo que hacer las instalaciones de los alumbrados navideños en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, el grueso del dinero se lo repartieron entre César Pachón y Andrés Flórez.

Pero no solo estamos hablando de la plata correspondiente a ese contrato suscrito con el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, también recaudaban en efectivo lo equivalente al pago de los parqueaderos de los miles de vehículos que en el fin de año ingresan al Puente de Boyacá a disfrutar del alumbrado, además les cobraban a los artesanos y pequeños comerciantes que querían vender algún producto dentro del sitio histórico a quienes ubicaban en pequeños toldos. Lo recaudado podía superar los 100 millones de pesos.

A don José le adjudicaron el contrato, pero la plata se la llevaron otros y ni siquiera para pagar sus obligaciones con la Dian, deudas que ya superan los $300.000.000, razón por la cual este lunes 25 de julio le harán la formulación de imputación por el delito de omisión de agente retenedor.

Mientras esto pasaba, por un lado, por otro, el Representante a la Cámara, César Augusto Pachón nombró a don José en su Unidad Técnica Legislativa como apoyo durante unos 17 meses con un salario que superaba los 6 millones de pesos, aunque esa plata tampoco la pudo disfrutar.

“A mí me consignaban, pero igual la plata yo no la cogía, tocaba dársela a Pachón en efectivo en una cafetería, o él pasaba por el sector del Puente de Boyacá donde yo vivo”, aseguró y recordó que él nunca renunció, “me sacaron”, dijo.

El senador del Pacto Histórico, César Augusto Pachón Achury respondió con sorpresa ante las acusaciones de José Isaac Torres Molina.

A la pregunta sobre el contrato de alumbrado navideño con la Gobernación de Boyacá, dijo que, sí conoce a don José, pero, “los contratos que él haya hecho directamente con quien sea, con cualquier institucionalidad si él era el dueño de una razón social, eso sí, no sé cómo lo harían. Lo importante es llamar a las partes que han intervenido, pero de ahí yo no tengo conocimiento”.

Sobre el recaudo de las platas por concepto de parqueaderos y los toldos en el Puente de Boyacá, advirtió que, “cualquier denuncia o acusación la ponga ante las autoridades competentes, no tengo conocimiento”. Dijo no conocer el contexto de lo que le estábamos preguntando, incluso, no sabía ni siquiera lo de la Dian.

También le preguntamos sobre el paso de don José por su UTL. “Sí alguna vez trabajamos con él, antes él era líder social de una vereda”. En relación con lo que nos contó don José de que le tocaba sacar toda la plata que le pagaban por ser miembro de su UTL, el senador respondió que, “no, eso sí es falso, si tiene alguna denuncia que la coloque”.

Frente al acuerdo de confidencialidad que le hicieron firmar a don José, el senador Pachón recordó que “a todas las personas que trabajan en la Cámara y el Senado, se les hace firmar un acuerdo de estos, pues hay mucha información dentro del mismo congreso”.

Finalmente, dijo que no conoce el proceso, no ha sido citado por ninguna institución, ni por nada. “Cualquier persona que tenga algo contra mí, por una denuncia que se vaya por las vías legales”, reiteró.

Caracol Radio conoció un documento que le envió el viernes 22 de julio el señor José Isaac Torres Medina al fiscal 12 seccional de Tunja, en donde el procesado se declara víctima y asegura que fue manipulado por grandes políticos.

Advierte que, “en el pasado fui contactado por un conocido para que, con mi empresa, y con los contactos políticos que él tenía con él en ese entonces Representante a la Cámara por Boyacá, hoy senador de la República, el gobernador de turno, Carlos Amaya, le adjudicarán un contrato para la iluminación navideña del Puente de Boyacá”.

Por mis propios medios jamás, sigue diciendo en el documento, “habría podido conseguir esos contratos”, haciendo referencia al de la iluminación navideña del Puente de Boyacá y Pantano de Vargas, “pues los requisitos y exigencias hechas para acceder al mismo eran muchas, que desde luego los expertos e inescrupulosos saben cómo organizar y presentar para resultar como ganadores de ese contrato”.

Declaración como víctima / Caracol Radio

Le pidió al fiscal que de retirarse la formulación de imputación programada para las 2 de la tarde de este lunes 25 de julio se compromete a entregar elementos materiales probatorias y evidencia física que demuestran su condición de víctima.

Como si todo esto fuera poco, al señor de José Isaac Torres Molina la Cámara de Representantes le sigue un proceso ejecutivo porque de forma accidental después de que dejara de hacer parte de la UTL de César Pachón como Asesor grado I, se le pagaron más de $15.023.118, sueldos a los que ya no tenía derecho, dineros que tiene que devolver a la corporación, pero que de igual forma entregó a los enviados por el congresista.