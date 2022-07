El Pulso del Fútbol, 19 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la conferencia de prensa del entrenador de River Plate Marcelo Gallardo, hablando sobre la crisis de su equipo. César dijo: "Gallardo dijo que seguirán firmes y que no están en crisis, que se levantarán de esa situación. Quiero dejarle esa frase a usted don Óscar, que no escucha consejos". Sobre el tema Óscar agregó: "A mí no me gustan las ruedas de prensa, porque nunca dicen nada nuevo y siempre repiten la misma carreta. Gallardo se debe enfocar en recuperar su camino ganador".

No olvide escuchar el audio del programa.