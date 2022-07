El Pulso del Fútbol, 15 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actuación con Liverpool de Luis Díaz, en el partido amistoso frente al Crystal Palace. César dijo: "Luis Díaz jugó de centro delantero y no tuvo presencia ofensiva realmente. Por el centro estaba muy tapado. La verdad es que no tuvo un buen partido Luis Díaz". Sobre el tema Óscar agregó: "Luis Díaz jugó bien esta mañana con el Liverpool, pero los medios ingleses dijeron que no pudo mostrar la misma ofensividad que mostró contra el Manchester United".

