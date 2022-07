El Pulso del Fútbol, 14 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria de Junior sobre Nacional y las polémicas arbitrales del compromiso. Óscar dijo: "Considero que Junior jugó bien, de local le rinde. Aunque estoy de acuerdo con los hinchas de Nacional, que dicen que el árbitro le metió la mano al partido". Sobre el tema César agregó: "El árbitro debió echar a Hinestroza, el VAR no sé qué le dijo, pero el juez después decidió que no. De resto creo que no se equivocó en nada más".

