¿Funciona o no la pastilla para evitar el 'guayabo'?

Juan Carlos Restrepo, profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, habló en 10 AM Hoy por Hoy de la pastilla para evitar el ‘guayabo'.

El profesor explicó que el guayabo da por deshidratación del sistema nervioso central. Manifestó que, con respecto a la pastilla que se empezaría a comercializar y que promete quitar la resaca, no ve lógico el proceso, pues tendría que descomponer el alcohol en el intestino y debido a esto tiene críticas el medicamento.

"No se conoce si es que no se absorba tanto el acohol, pero la gente no se sentirá ebria y consumiría más y por ende se embriagaría más. Al que se embriagó no le sirve para nada. Si el licor ya ha producido los efectos en el sistema nervioso central la pastilla no sirve de nada", aseguró Restrepo.

Argumentó que es una sola publicación, una sola evidencia y habría que evaluar los artículos y aterrizar a la realidad lo que postulan

"El ebrio pierde el juicio y no sigue las cosas, no solo es mi análisis sino los críticos del artículo médico. Buenos tragos no son muchos tragos, embriagarse no es bueno, es hacerse mucho daño. El alcohol inflama el hígado, puede producir grasa, produce fibrosis y finalmente cirrosis", explicó