El Pulso del Fútbol, 11 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la dirección técnica del Deportivo Cali y la posible llegada del ex jugador Mayer Candelo. César dijo: "¿Qué pasó con Harold Rivera? Usted el viernes lo daba casi como confirmado y al final no se dio ¿Qué fue lo que pasó con Mayer? Que fue el que llegó al final". Sobre el tema Óscar agregó: "Mayer Candelo es un técnico que no tiene mucha experiencia y que no consiguió títulos en su paso por el Cortuluá. Entre Mayer y Harold Rivera, que eran los opcionados, Mayer cobraba menos".

