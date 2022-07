El Pulso del Fútbol, 8 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la no realización de la liga femenina en el segundo semestre en Colombia. Óscar dijo: "Tengo tristeza, pena y rabia por la cancelación de la liga femenina en el segundo semestre. A las integrantes de la selección les pido que protesten en la Copa América que empieza hoy". Sobre el tema César agregó: "Ese tipo de protestas no sirven, eso no sirvió de nada. Hay una esperanza de que todavía se haga, pero es casi nula. El fútbol femenino nos ha dado las alegrías últimamente y eso da más tristeza".

