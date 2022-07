Méndez sobre la Liga Femenina: "Inventarse un torneo así no es serio"

En medio de la polémica de la realización o no de la Liga Femenina 2022-II, el presidente de Santa Fe Eduardo Méndez, resaltó en El VBar de Caracol Radio que es un "irrespeto" organizar un torneo con tan pocos equipos, por falta de planificación.

"Por respeto a la mujer futbolista, se debe organizar torneos serios e importantes, ellas necesitan y merecen respeto. Santa Fe hizo contratos por 6 meses con la opción de prolongar a 8, pero salir a hacer un contrato por un mes y medio es un irrespeto, inventarse un torneo así no es serio. No se puede salir a improvisar, no creo que deba participar en torneos similares al Olaya. Quiero que las mujeres entiendan que se deben realizar torneos serios", destacó en primera medida el directivo Cardenal.

"El respeto hacia la jugadora no se da porque se juegue una o dos ligas, o un octagonal, uno no puede llegar a un periodo de prueba o firmar un contrato por dos meses o hacer convenios, porque se pierde la calidad de profesional y se pasa a lo amateur", agregó.

Por su parte, hizo énfasis en que para este campeonato sólo estaría en disputa el título, ya que los cupos para Copa Libertadores ya le fueron otorgados a América de Cali y Deportivo Cali en el primer semestre.

"Uno no puede hacer un torneo con 7-8 equipos de 36, hay que progresar y tener mejor competencia, no organizar octagonales por organizar. No hay cupo de nada, no se juega nada. Sólo me han dicho que hay una segunda liga", dijo.

A su vez, hizo referencia en que la que tomará la decisión de la realización de la Liga Femenina 2022-II será la Asamblea que tendrá lugar el próximo jueves.

"Hay citación a una Asamblea, donde hay tres puntos a tocar, de los tres puntos, está la Liga Femenina, pero no se ha dicho si se va a determinar si se juega o no El presidente manifiesta y nos ha indicado, que con 7,8,9 se jugaría la Liga, no depende del presidente sino de la asamblea, que es la que determina. La asamblea estudiará si es viable", comentó

Finalmente, hizo mención al equipo masculino, en el que aseguró se han cumplido los pedidos que ha hecho el nuevo entrenador, Alfredo Arias y los objetivos para el semestre.

"Llegaron cuatro jugadores que pidió el técnico, gracias a Dios se le dio gusto y esperemos que sí pide a alguien podamos cumplir su deseo. Él está contento, con un grupo que le ha respondido. El primer objetivo es ingresar a los ocho y después de ahí, el futuro inmediato es buscar un título", concluyó.