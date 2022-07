El Pulso del Fútbol, 6 de julio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Rafael Villegas hablaron sobre la opinión de un oyente, el cual dijo que el título de la Copa América de Colombia en el año 2001, fue un arepazo. César dijo: "Yo defendí y defiendo el título de Colombia en la Copa América del año 2001, porque no considero que haya sido un arepazo, como dijo un oyente. Si a Argentina le dio miedo y Brasil trajo juveniles, Colombia no tiene la culpa". Sobre el tema Rafael agregó: "Es algo que no se puede discutir, porque además le digo una cosa, es el único título que tiene la selección de nuestro país en la categoría de mayores".

No olvide escuchar el audio del programa.