Dólar hoy 1 de julio | Las razones y causas del aumento: llegó a $4.200

Este viernes, el dólar llegó a su máximo: histórico $4.200 pesos colombianos, un importante aumento que se vería reflejado en el bolsillo de los colombianos. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el tema y explicó las causas.

"La evolución del precio del dólar está por la evolución del precio del petróleo, que cayó 6.5%. si esto cae, presiona al alza del precio del dólar. Esto, en su gran mayoría, es que Colombia depende de exportaciones de petróleo. Esto significa que hay menos divisas entrando al país", dijo.

Lea más:

Y agregó: "Luego, va lo de Estados Unidos. La Reserva Federal subió tasas de interés. Allá han tenido problemas también con inflación y por eso subieron estas tasas. Si suben, eso implica más flujo de capital y aumento del precio del dólar".

Por otro lado, mencionó que la incertidumbre de la recesión en Estados Unidos también afecta el precio del dólar.

"Otro elemento son las noticias y análisis de una recesión en Estados Unidos. Ya se está estimando que entre este país a recesión a partir del próximo año. ¿Qué pasa cuando está la incertidumbre? Pues esto genera subidas del precio del dólar", añadió.

Y sumó: "Si los factores son externos, los internos también generan un rol importante. No solo por la elección de MinHacienda, que es buena señal, sino las decisiones con reformas. Colombia perdió el grado de inversión y eso deteriora el precio de los activos locales. Hay factores internos, pero si hay noticias positivas y crecimiento económico se podría ver un fortalecimiento en la segunda mitad de este año".

Para finalizar, mencionó que en este momento no se sentirán esas subidas, pero sí más adelante.

"Si las personas no tienen deudas, podrían pensar que no se ven afectados. Pero el precio del dólar aumenta el precio de insumos importados, como automóviles y electrodomésticos. También producción en Colombia, como los fertilizantes. El problema no se ve reflejado en de inmediato", finalizó.