El Pulso del Fútbol, 28 de junio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre el título en la liga colombiana de Nacional y la continuidad del entrenamiento Hernán Darío Herrera. Óscar dijo: "Nacional mereció el título por su campaña en el semestre, por sus virtudes y efectividad. Tolima tuvo sus errores, que no se pueden negar, pero también le hicieron falta algunos jugadores". Sobre el tema César agregó: "Hay algunos directivos de Atlético Nacional a los que no les gusta el método del arriero, Hernán Darío Herrera, pero fue efectivo. Solo por eso no lo habían querido confirmar".

No olvide escuchar el audio del programa.