"Cuando toqué fondo no tenía un peso, debía todo": Ludópata

María Victoria Pérez, es una mujer que terminó atrapada en los casinos y apostó millonarias sumas de dinero.

Pérez explicó que su adicción la ocultó por mucho tiempo a su familia hasta que fue consciente e hizo una evaluación financiera.

"Cuando toqué fondo no tenía un peso, debía cuotas de mi carro, de la casa, no tenía dinero. Saqué todo mi dinero para jugar. Yo solo pensaba en que iba a recuperarme y no sucedía. Gastaba más de lo que me ganaba, fue un vicio, es un estado eufórico que lo lleva a uno a hacer eso. Los juegos del celular, las cartas, el hecho era invertir dinero en apuestas", dijo.

