El Pulso del Fútbol, 22 de junio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la final de ida de la liga colombiana entre Nacional y Tolima, y el levantamiento de la sanción de Giovanni Moreno. César dijo: "Yo nunca estuve de acuerdo con la sanción a Gio, porque no estaba en el campo de juego y fue un gesto que no duró ni tres segundos. Y el presidente de la Dimayor no tiene nada que ver en la decisión". Sobre el tema Óscar agregó: "Yo entiendo eso y sé que Fernando Jaramillo no tiene nada que ver, pero si les pude pedir la renuncia a la comisión de penas y castigo".

