El Pulso del Fútbol, 17 de junio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la final del balompié colombiano, que disputarán el Deportes Tolima y Atlético Nacional. César dijo: "Ya tenemos finalistas para la liga colombiana, Atlético Nacional y Deportes Tolima. Pero sigo pensando que Tolima no es grande. Ayer solo llevaron 14 mil hinchas". Sobre el tema Óscar agregó: "Estoy bien, cómo lo están Nacional y Tolima. Desde el inicio de los cuadrangulares fueron mis favoritos y espero que no sean injustos y me reconozcan que tuve la razón".

