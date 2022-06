El Pulso del Fútbol, 16 de junio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el paso a la final de la liga colombiana de Nacional, tras ganar su partido ante Junior. Óscar dijo: "Acerté con Nacional y quedé feliz con el resultado de anoche. Sobre Junior sigo diciendo que no me gusta Juan Cruz Real y que ayer fue un equipo que jugó al pelotazo". Sobre el tema César agregó: "Está bien que no te guste Juan Cruz Real, pero no puedes decir que Junior jugó al pelotazo. Sobre todo en la jugada del gol se vio que fue pelotazo, así como otras más. No se puede enfatizar solo en una cosa".

No olvide escuchar el audio del programa.