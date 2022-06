Indígena Misak asesinado denunció vínculos de militares con mafiosos

Jesús Antonio Montano tenía 53 años. Era un líder indígena Misak que, por sus opiniones y denuncias, terminó alejándose de su resguardo en el Cauca. No compartía las opiniones políticas de muchos de sus compañeros. El 13 de junio fue encontrado muerto en una zona rural muy cerca de Popayán. Llevaba más de una semana desaparecido, desde el 5 de junio. Algunos políticos del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, de la derecha, como Federico Gutiérrez, lo lamentaron en sus redes. Él era muy cercano a ese proyecto político. Montano hacía muchas denuncias, esta fue una de las últimas

Su cuerpo fue encontrado en la vereda La Rejoya, en el Cauca. Allí vivía desde que se fue de su comunidad, según denunció Montano, por presiones de grupos armados. Parece, según las primeras versiones, y de algunas fuentes que consultamos, que estaba sin su esquema de seguridad, y que se lo llevaron sin ninguna resistencia. No es claro dónde estaba su seguridad, y la UNP, a la que consulté, no ha contestado todavía. Montano, hace un tiempo, había pedido que le cambiaran el vehículo asignado porque no era blindado, y no confiaba en su esquema de seguridad.

Montano no sólo denunciaba presiones de grupos armados en sus territorios. Denunciaba, además, los nexos de la fuerza pública con grupos narcotraficantes. Una de esas denuncias involucraba a un general del ejército que hace 4 meses, en febrero, fue retirado de su cargo mientras investigaban sus relaciones con grupos armados ilegales. Ese general se llama Jorge Hernando Herrera, y era el Comandante de la Sexta División del Ejército. Este general salió de su cargo porque la revista Cambio publicó este audio del 2019 del general y sus subalternos

Dice, al final del audio, que él se reúne con ellos, los bandidos, que van a su oficina, a hablar con él. Se refiere a integrantes de Los Pocillos, un grupo de mafiosos del Cauca que, en una zona de la brigada 29, manejan el narcotráfico. En 2019, días antes de ese audio que oímos del general Herrera reconociendo que se reunía con los mafiosos, Montano lo dijo en un evento en Popayán. Acá está la denuncia, que dividiremos en 3 pequeñas partes:

La Fuerza Pública está al servicio del narcotráfico, dice. Pero no se queda en eso, también da nombres:

Menciona, con nombre propio, al mismo general Herrera que oímos arriba, y al general Jorge Hoyos, quien en esa época recibió el comando de la Tercera División. El general Hoyos aparece mencionado en chats que tiene la fiscalía entre Alias Matamba, que mataron hace poco, y el ex coronel Robinson González del Río, condenado por falsos positivos y ahora capturado por vínculos con mafiosos. Dicen: “ya Hoyos sabe que la Brigada está infiltrada”.

Este es el tercero, cuando Montano explica por qué se vendieron a la mafia:

Si la fiscalía quiere entender quién y por qué mataron a Montano, tiene que investigar también estas denuncias, que involucran a militares que, ahora sabemos, sí tenían relaciones con bandas criminales. ¿La fiscalía, Gustavo, llamó a Montano días antes de su desaparición y asesinato, a que ampliara estas denuncias de 2019 en contra de estos militares? Esto, me parece, es fundamental para aclarar su asesinato. Y la UNP tiene que responder: ¿por qué Montana estaba solo cuando se lo llevaron?