Episodio 46-Hora2022: los escenarios después del “día D”

En el episodio 46 de la Hora2022, hora de elecciones, una oportunidad para hablar de los escenarios a los que se enfrenta el país después del “día D”, el día después de elecciones. Se analizó la posibilidad de consensos políticos entre distintos sectores, los escenarios de unir al país sobre temas de fondo, así como la recomposición del tejido político ante los escenarios de polarización, fragmentación y discursos populistas que se han visto durante la campaña política. También una mirada ante un posible estallido social; las preocupaciones de los empresarios y las presiones que denuncias grupos indígenas, todo esto a la luz del día después de elecciones.

Mientras se espera con ansias por parte de los candidatos, las campañas y los ciudadanos la llegada del domingo, día de jornada de votaciones y cuando se conocerá quién será el próximo mandatario en los siguientes cuatro años, el país continuará más allá de lo que ocurra el “día D”, los sectores sociales y empresariales seguirán funcionando, así como la economía seguirá su curso al finalizar una contienda que ha estado marcada por escándalos, polémicas, amenazas a la seguridad y polarización, incluso quienes terminaron en acaloradas discusiones al defender al candidato de su preferencia, volverán a hablar. Aunque de alguna manera la jornada del 19 de junio podría marcar un antes y un después ante los discursos de cambio que dominaron el discurso de los dos candidatos.

La campaña en la última semana se ha caracterizado más allá de lanzar las últimas propuestas como el no pago de peajes a las motos o calmar ánimos en la Fuerza Pública por lo que podría ocurrir el próximo domingo. La hija del candidato Gustavo Petro, Sofía dijo en entrevista con El País en Colombia que un eventual triunfo de Hernández podría significar un nuevo estallido social peor al del año pasado, teoría en la que otras figuras políticas están de acuerdo como Alejandro Gaviria cuando le dijo al Financial Times que el país duerme en la cima de un volcán y “podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán”, a estas alturas también se proponen amplios diálogos a partir del 7 de agosto, pues Petro en entrevista dijo que buscaría un gran acuerdo nacional que implique diálogos vinculantes con las regiones y distintos sectores políticos, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe, uno de sus mayores contradictores con la intención de tener puntos de encuentros en reformas para que el país “no estalle”.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes,planteó quelo primero que tiene que hacer el próximo presidente de la república es llamar a la unidad, “él será el presidente de quienes votaron y de quienes no votaron por él”, pues cree que se debe empezar a trabajar en los problemas del país, la interacción con el Congreso y la declaración que realicen los partidos políticos en el marco del estatuto de la oposición.

Por otro lado, comentó que Petro es el establecimiento político, “ha sido desde personero hasta alcalde. No estamos frente a una persona que no sea parte del establecimiento, pero sí es un “outsider” de la política”, explicó que la incertidumbre que tenemos hoy, es la propia de la democracia, de no saber quién va a ganar y de esta situación particular de polarización. Por último, comentó que si hay reglas de juego e instituciones funcionan, puede haber ruptura, pero después se da un acercamiento gracias a la labor de las instituciones.

Paola Holguín, senadora de la república por el Centro Democrático,planteó que esta coyuntura es diferente a las anteriores, “en algún momento como Estado soportamos embates del narcoterrorismo en procesos electorales y hubo unidad institucional para enfrentar a criminales”, escenario que cree diferente en la medida que hay un deterioro institucional en su imagen y confianza por parte de los ciudadanos.

“Lacoyuntura de hoy es más compleja porque sectores de una campaña con sectarismo y discurso de odio, han dicho que no reconocerán resultados”, afirmó ante hechos como la preocupación que genera el llamado de la primera línea de convocar a movilizaciones.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor en la Universidad Externado y columnista en El Espectador,planteó queveces se cree que estamos en el peor momento, pero aseguró que lo que nos ha salvado en otros momentos es la actitud democrática o el diálogo como ocurrió con la Constitución de 1991, “el expresidente Uribe en su mandato presentó un referendo, iniciaba su mandato y lo perdió democráticamente y no pasó nada, en el Acuerdo de paz del 2016 generó tristeza en quienes lo apoyamos, pero a nivel democrático se resolvió”, en esa medida, dijo que se ha exagerado porque el país de ahora ya no tiene a las Farc en armas, hay tradición institucional, un Congreso con control político, Cortes independientes, medios que hacen veeduría, “se ha sobrevalorado lo que pueda ocurrir el “día D”.

JuanCarlos Flórez, historiador, exconcejal y columnista,destacó que en el mundo de hoy se gana el poder y luego se gobierna a partir de la división, “esmeter cuñas aún más fuertes, en esa circunstancia penosa, nosotros no somo excepción, somos parte de un proceso doloroso que atraviesa a las sociedades”, incluso dijo que le encantaría que su percepción del momento terminara siendo errónea, “pero lo que hemos visto en últimas campañas, es que este proceso de división profunda se ha acentuado; no estamos en capacidad de ponernos de acuerdo en cosas que son necesarias”.

También comentó que ambos finalistas son expertos en destruir al contrario, “hay innumerables evidencias y su éxito está construido en la capacidad que ellos han tenido de deslegitimar a sus adversarios; se destruye lo que implique moderación”, concluyó.