"Ni el hermano de Petro, ni Piedad, fueron a La Picota": Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar habló sobre su cruce con Roy Barreras en Twitter luego de los videos filtrados de la campaña del Pacto Histórico. El senador, en 10Am Hoy Por Hoy, también dijo que es mentira que haya gente que ofreció no extradición a extraditables.

Bolívar, por su parte, también mencionó que no comparte cierto tipo de política y que además sintió vergüenza con Alejandro Gaviria, una de las víctimas de los videos por comentarios en su contra.

Caso videos

"Es una preocupación profunda porque a la campaña la infiltran y la espían. Creemos que han filtrado nuestra plataforma por la cual se hacen las reuniones. Hay cosas que no comparto de la política de algunos compañeros, pero lo de fondo es que hay una ilegalidad y las autoridades deben investigarlas. Petro pidió que publiquen todas las grabaciones porque jamás, doy fe de eso, ha dado orden de hacer campaña sucia o denigrar de sus contrincantes. La reacción principal es de preocupación", dijo.

"Creo que es de afuera y de adentro la infiltración. No es el deber ser de una campaña que ha sido limpia, hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Todos nos hemos movido por todo el país llevando el mensaje", contó.

Pelea con Roy Barreras

"Hay formas de hacer política, la vieja en la que encarnan ellos como Roy Barreras, que tampoco es ilegal, son estrategias; sé que las otras campañas se refieren a nosotros así o peor, no comparto esas formas y no voy a salir a defender eso. Cada persona en la campaña ha tenido un rol, Roy Barreras le ha apostado a la paz y conoce el acuerdo, en lo demás yo no lo veo, Petro dirá si encarna en la nueva política y cambio, pero eso lo decide él. Para confianza de los colombianos, lo vería como Comisionado de Paz", dijo.

Petro y los videos

"Gustavo Petro nunca va a aparecer en un video, no encontrarán una palabra así o un insulto contra un contrincante. Es transparente y limpio. Lo que hagamos los demás no debería afectarlo a él", contó.

Alejandro Gaviria

"Con Alejandro Gaviria hablé, le pedí que estuviera, debería haber más gente como él. No fue bien tratado y sentí vergüenza por él. Las palabras del video son desobligantes, pero se habla de estrategia y desafortunadamente no me gusta, pero he escuchado cosas peores. Si se siente molesto, estaría en todo su derecho", añadió.

La Picota y supuestos acuerdos con extraditables

"Nunca, ningún miembro del Pacto Histórico, ni Piedad Córdoba, le ofreció no extradición a extraditables. Nunca se ha dicho. Los mismos presos lo desmintieron, ni el hermano de Petro ni Piedad hicieron eso, son calumnias. Ella estuvo fue con el hermano, pero en ese lugar obvio había otros señores porque era el pabellón. Hay noticias que estaban perjudicando la campaña, todo eso va dañando y Gustavo Petro le pidió el favor que se hiciera a un lado de la campaña. Ya la justicia es la que decide sus procesos. Ella no hace falta, hace el silencio que debe ser", finalizó.