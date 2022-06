El Pulso del Fútbol, 9 de junio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido entre Millonarios y Junior, y las críticas al juego del conjunto barranquillero. César dijo: "En un partido muy accidentado, hubo muchas jugadas de juego fuerte. Y me parece muy mal lo que hizo Junior, porque no creo que haya sido la forma, pegando y quemando tiempo". Sobre el tema Óscar agregó: "La actuación del árbitro fue mala y se prestó para la quemadera de tiempo. Con la nómina que tiene el Junior, no puede jugar un partido como lo jugó ayer".

