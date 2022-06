Iván Cepeda sobre videos de Roy Barreras: “A nosotros nos han infiltrado”

El senador Iván Cepeda habló en 6 AM de Caracol Radio sobre los videos filtrados de reuniones del Pacto Histórico, donde se evidencian diferentes conversaciones sobre estrategias de campaña y otros candidatos presidenciales del momento.

"Eso es parte de una campaña dura, difícil, en la cual hay opiniones de personas. La cual consiste precisamente en debatir, polemizar, en atacar a los contrarios, y también defenderse, como es propio del debate público", afirmó Cepeda.

"Me parece reprochable que se haya utilizado un método ilegal para obtener esas conversaciones. Pero yo creo que nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar y bueno, bienvenidas las otras que irán apareciendo muy seguramente hasta la madrugada del 18 de junio", dijo el senador.

"Yo no exageraría ese asunto y creo que es normal en las relaciones humanas toda clase de tratos, contradicciones, amistades, confrontaciones, y no escandalizar a nadie, pero que nosotros estemos en este momento a puertas de una crisis, no hay tal cosa. Lo que quieren es desconcertarnos, distraernos y eso no lo vamos a permitir. Estamos muy claros sobre lo que quieren nuestros rivales en este momento, nosotros vamos a seguir en lo que estamos vamos a seguir explicando nuestras tesis y pullando las encuestas", aseguró Cepeda.

"Nuestros contradictores políticos lo están utilizando de una manera sucia, eso es evidente ahora bien, nosotros no nos vamos a dejar distraer y meter en la dinámica que quieren meternos, y es a la que nos enfrentemos entre nosotros. Tenemos hoy una discusión muy clara, es con el señor Rodolfo Hernández a quien hemos venido desenmascarando y hemos venido mostrando ante la opinión, digamos señalando, quién es como actúa, cual es su verdadero perfil y lo seguiremos haciendo en este caso nuestro nuestra actual confrontación", añadió.

Además, el senador Iván Cepeda reaccionó sobre la denuncia que presentará Federico Gutiérrez contra Gustavo Petro y su campaña.

"Bienvenida a la denuncia penal y le haremos frente ahora al señor Gutiérrez, realmente lo que yo veo es que es un muy mal perdedor político. Fue derrotado limpiamente en las urnas. Realmente quiénes están mostrando estas grabaciones y quienes las están mostrando como un trofeo político vienen de su campo", concluyó.