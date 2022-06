"Me fueron": Luis Felipe Henao confirma su salida de Cambio Radical

Tras la polémica que se presentó por los videos que filtraron algunas conversaciones entre Roy Barreras y los integrantes del Pacto Histórico, en la que planeaban estrategias para desacreditar los candidatos presidenciales como Federico Gutiérrez; en entrevista con 6AM, Luis Felipe Henao dijo que ésto confirma la campaña de desprestigio que vivieron y que derivó en los resultados electorales.

En la entrevista el exministro y jefe de debate de Gutiérrez dijo que estas pruebas son la muestra de que el "Pacto de la Picota" si existió, y que les realizaron promesas a los extraditables para desprestigiar la campaña de Federico, "lo que demuestra que nos tocó más defendernos de un plan criminal en contra de 'Fico'.

"Fue una campaña de desprestigio, nos estaban vigilando y persiguiendo para saber qué hacíamos y qué no. El Pacto Histórico es sinónimo de delincuentes y corrupción", aseguró.

Por otro lado, confirmó que ya no hace parte del partido Cambio Radical desde que decidió apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez, y que no se siente identificado con un equipo que en este momento no ha decidido tomar una posición.

"Yo no me salí, me fueron. Me informaron a mí que no hacía parte del partido cuando decidi apoyar a Federico", confirmó.