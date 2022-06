Gamero: "Voy a seguir trabajando para ser un día el DT de la Selección"

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, mostró en diálogo con El VBar Caracol la ilusión que sostenía por dirigir a la Selección Colombia y aseguró que seguirá trabajando fuertemente para poder llegar algún día a ese cargo.

"Espinita no me va a quedar, me queda la sensación y la mentalidad más fuerte de que voy a seguir trabajando para ser un día el técnico de la Selección. Hoy solo me queda darle la bienvenida al profesor Lorenzo y que los colombianos nos pongamos a disposición de él para llevar esto adelante", comentó el técnico samario sobre la designación de Néstor Lorenzo.

Al respecto añadió: "yo creo que la verdad lo hecho está hecho, la sensación que le queda a uno en el momento es tristeza, pero la tristeza no me puede durar siempre, ahora me toca trabajar mucho más fuerte, pero con la convicción y el pensamiento que le vaya muy bien al profesor Lorenzo y que nos pueda volver a llevar a un Mundial".

Alberto Gamero fue uno de los nombres propuestos por diversos sectores de la prensa para ser considerados por la Federación Colombiana de Fútbol como una alternativa para dirigir a la Selección Colombia, en reemplazo de Reinaldo Rueda.