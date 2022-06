Marcela Gómez: "Sí habrá premio para las jugadoras"

La presidenta del América de Cali Femenino, Marcela Gómez, dialogó con El VBar de Caracol Radio luego de la consagración del equipo ante el Deportivo Cali y la obtención del segundo título de Liga en la institución.

Después de dicho logro, el máximo accionista, Tulio Gómez, padre de Marcela, expresó que no había premio para las jugadoras, algo que la presidenta del club femenino desmintió.

Le puede interesar:

"Si hay premio, siempre hemos dado premio. La que organiza todo soy yo, los presupuestos y todo. Tenemos un proyecto todo el año que supera los 1.200 millones de pesos y hay jugadoras con contrato por todo el año", destacó la presidenta del club femenino y reveló que la Dimayor otorga 186 millones al campeón y 95 al subcampeón.

A su vez, hizo énfasis en el proyecto que tiene el equipo y se refirió a los salarios de las futbolistas.

"Hay jugadoras de todos los salarios, somos un equipo que tienen un mezcla de experiencia, de selecciones nacionales y también jóvenes, siempre tenemos un proceso y van subiendo el salario conforme el tiempo", comentó.

"El proyecto se basa en el trabajo y la preparación , tenemos una buena base, jugadoras con 2-3 años, en caso de tener refuerzos será uno o dos, la Copa Libertadores tiene un cupo de 20 jugadoras, le apostamos más a la base de jugadoras", agregó respecto a la preparación para la Copa Libertadores.

Finalmente, resaltó que no le interesa dirigir al fútbol masculino: "No me interesa el fútbol masculino, porque en el momento en el que está, no deja tiempo para procesos, yo creo en los procesos y los resultados no permiten los procesos y eso dificulta. Pocos procesos cortos han resultado sostenibles, eso no me gusta del fútbol masculino", concluyó.