Episodio 42-Hora2022: la reacción de la economía al resultado electoral

En el episodio 42 de la Hora2022, hora de elecciones, una oportunidad para hablar de economía en medio del panorama electoral, pues se analizaron los efectos en el dólar, en los mercados y en el sector empresarial tras los resultados del pasado domingo.

La historia ya se había repetido en otros países en épocas recientes, pasado un proceso electoral o al menos la primera vuelta, los efectos de la política, de los resultados electorales y de las posiciones económicas de los candidatos, iban a tener un rebote en el sector cambiario, financiero, bursátil y empresarial. El caso de Colombia no fue una excepción, pues tras conocerse que Gustavo Petro con un 40,32 por ciento de los votos y Rodolfo Hernández con el 28,15 fueron los candidatos que se colaron a la segunda vuelta, los mercados este lunes reaccionaron: el dólar tuvo su mayor caída de los últimos meses, hasta caer $155 pesos, esto después de estar por encima de los $4 mil pesos. Por otro lado, está el efecto en la bolsa, pues la Bolsa de Valores de Colombia creció 4,63 por ciento, tocando un máximo histórico de los últimos seis meses con 1.603 puntos, con amplio crecimiento en las acciones de compañías como Ecopetrol y Bancolombia o los bonos de deuda colombianos al alza, aunque los movimientos en los precios del petróleo que han alcanzado los $120 dólares por barril también son una causa de los movimientos de la última jornada.

Con este panorama, se abre de nuevo cuál es la visión de país que proponen las dos candidaturas desde lo económico, pues el golpe de la pandemia, la alta inflación, el desempleo, la afectación a las empresas y el crecimiento de la deuda son asuntos que deberá enfrentar el próximo presidente a partir del 7 de agosto apenas arribe a la Casa de Nariño. Dentro de las dos visiones que se tienen hoy, hay menos diferencias con las que proponía hasta hace poco Federico Gutiérrez. El programa de Gustavo Petro está enfocado en dejar de lado la economía extractivita para pasar a una donde el agro, la producción interna y el turismo sean el foco central. Propone un aumento fiscal de 5,5 puntos del PIB anuales; una reforma tributaria que podría costar hasta $50 billones de la cual, según el candidato, $20 saldrán de eliminar las exenciones de la reforma del 2019, y de aumentar impuestos a los 4 mil más ricos del país, así como subir la tarifa en el impuesto a los dividendos de donde se espera salgan unos $15 billones de pesos. Petro también basa su propuesta en el Estado como empleador último, fomentar la producción de alimentos internos y regulación de precios para evitar inflación, así como se mantiene abierta la posibilidad de la emisión de dinero por parte del Banco Central.

Por otro lado, está la propuesta de Rodolfo Hernández con mayor foco en recortar tamaño del Estado y burocracia, eliminar puestos en instituciones, sustituir importaciones, fomentar la producción del campo, reducir cargas tributarias en las nuevas empresas, mejor acceso a crédito en las pymes, eliminar el 4X1000 y una aparente reducción del IVA del 19 al 10 por ciento en el que se deja atrás el IVA descontable y se tiene una tarifa general del 10%, así como un aumento del 4 por ciento en el recaudo de la nación.

Lo que dicen los panelistas

Beethoven Herrera, economista, profesor en la Universidad Externado y columnista, comentó que siendo cierto lo ocurrido con el impacto del petróleo por las decisiones tomadas en Europa, hay un sentido de alivio que se puede ver reflejado en los mercados en el sentido de que las elecciones se dieron en normalidad, con resultados prontos y confiables. Aseguró que propuestas como las de Hernández sobre 4X1000 no son estructurales en la medida que por años se ha dicho que no es un impuesto técnico, pero el cual recauda mucho y que suele no quitarse, Aunque, plantea que es necesario eliminarlo. Sobre pasar a un IVA del 10 por ciento, comentó que las exenciones son importantes quitarlas, pero que hoy se habla de que el déficit es de al menos unos $90 billones de pesos.

Ricardo Ávila, periodista, consultor y analista senior en el diario El Tiempo, planteó que la reacción de los mercados tiene distintas vertientes que se combinan en lo que es difícil separar el peso que cada una tiene. Por un lado, dice que hay un factor externo con el aumento de los precios del petróleo que de alguna manera es un producto fuerte de exportación para Colombia y que hoy es fuente de recursos fiscales “enel país con 760 mil barriles diarios claro que un aumento permanente en 2022 vale la pena hacer las cuentas de lo que significan los $30 millones de dólares más en liquidación de la producción”.

De otro lado, dijo que los resultados electorales del domingo pueden ser sorprendentes, pero no sabe qué tanta influencia tiene en los mercados, pues apunta que normalmente el comportamiento se nota mucho cuando ya hay una definición clara en la elección presidencial, “solo hasta el 21 junio los mercados absorberán el nombre del presidente”, afirmó.

Sobre aspectos como el pensional, planteó que el problema fundamental hoy es de cobertura y de revisión de parámetros, pero apunta que propuestas como la de Gustavo Petro, el problema se pasará a las próximas generaciones una cuenta imparable de pensiones públicas, “asumir un sistema de pilares de hoy en día en cuenta de ahorro individual en AFP, puede llevar a un problema a futuro, pero a corto plazo mejora la disponibilidad de caja”.

Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá, economista, asesor económico en la campaña de Gustavo Petro,señaló que en repetidas ocasiones los inversionistas extranjeros han intentado hablar con la campaña de Rodolfo y no lo han logrado, “desde ese punto no sé donde inversionistas se tranquilizarían con el hecho de que llegue Rodolfo; inversionistas han estado hablando con las campañas todo este tiempo y eso les da referencias”.

Por otro lado, dijo que este es un momento para afrontar de verdad una reforma fiscal estructural, “en todas se resuelve un problema de caja y no estructural. Esto realmente es enfrentar el impuesto de renta y ahí nos hemos concentrado porque respecto al IVA hay dificultades y eso es incendiar el país”, incluso agrega que se debe revisar la renta que es donde hay más problemas en términos de desigualdades. Además, explicó que puede haber cambios en el sentido que las empresas grandes pasen de pagar el 33 por ciento al 25 y en las pequeñas se pase igual, del 33 actual, al 20 por ciento.