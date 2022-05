Mi Banda Sonora con Nicolás De Zubiría

El chef colombiano Nicolás De Zubiría aceptó el reto de contar sus historias de vida a través de canciones. Conozca aquí su lista musical:

Nesun Dorma - Tres tenores

Sun is shining - Bob Marley

Bitter Sweet Symphony - The Verve

Livin on prayer - Bon Jovi

HYFR – Drake

El tiburón - Proyecto 1

Cuentos de la cripta parte dos – El Chombo

Fast Car - Tracey Chapman

With a little help of my friends - Joe Cocker

Wish you were here - Pink Floyd

Plateau – Nirvana

Rebelión - Joe Arroyo

Hypnotize- Notorious BIG

What its Like – Everlast

Tracey in my Room - Everything but the girl

Beast of Burden - Rolling Stones

La creciente – Binomio de Oro

El Raton - Cheo Feliciano