Rodolfo Hernández en La Luciérnaga: "Esta campaña es de ataques personales" /

Ad portas de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, el candidato presidencial Rodolfo Hernández estuvo en La Luciérnaga de Caracol Radio hablando sobre sus propuestas y aclarando sobre lo que se ha rumorado de presuntas "promesas incumplidas" cuando fue alcalde de Bucaramanga.

El candidato presidencial dijo que está acostumbrado a que los medios lo atropellen en medio de una campaña que considera que es de ataques personales. Esto con el fin de explicar sobre los rumores de presuntas denuncias que pesan en su contra y de incumplimientos durante su mandato.

Frente a esto, dijo que ha tenido más de 200 denuncias entre penales, administrativas y fiscales, de las cuales 162 han archviado y 38 se encuentran vigentes, una de ellas es por la que fue citado para el próximo 21 de julio por el delito de interés indebido de contratos a favor de terceros, por el que pesa una denuncia por entregarle un contrato a una persona que gana $30 millones.

"Si no me robé nada cómo consiguen una prueba. Aquí la justicia no opera, hace parte del régimen, del sistema, por eso es que se roban todo. Ellos sabe que la relación es de 3 a 97 posibilidades de que no pase nada, por lo que roban bastante para conseguir buenos abogados que asusten al juez", dijo.

Por lo cuál, Hernández propone ponerle tiempos de respuesta a los jueces para garantizar que hagan su trabajo.

Promesa de viviendas durante su campaña como alcalde de Bucaramanga

Frente a las denuncias que existen en redes sociales frente a la promesa incumplida de entregarle vivienda a los bumangueses durante su mandato, Rodolfo Hernández confirmó que si incumplió, pero fue porque le entregaron menos de $280.000.000 para cumplir con la entrega de los lotes a las familias, "por lo que tuve que trabajar durante los 4 años de mandato para conseguirlos".

Porte legal de armas en Colombia

Tras el tiroteo que dejó 21 niños muertos en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, el candidato presidencial dijo que no está de acuerdo con el porte legal de armas, porque "armar a la ciudadania con una justicia tan débil como la nuestra, termina condenando a los que no tienen culpa". Por lo que propone bajar los niveles de inseguridad a través de la generación de trabajo.

Relaciones con otros candidatos presidenciales

Rodolfo Hernández aseguró que no va a negociar apoyos por puestos o contratos, por lo que no va a seguir la filosofía ni de Petro, ni de 'Fico' que se llevaron un poco de politiqueros e hicieron una gabilla para poderle ganar.

"Colombiia debe saber a quien le va a entregar la chequera de Colombia, si a 'Fico' que nunca ha trabajado, a Petro, a Benedetti o a Rodolfo que llevo trabajando por muchos años. Yo les aseguro que no les voy a fallar", aseguró.