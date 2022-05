Los 47.303 millones en contratos estatales de seis encuestadoras

Las firmas encuestadoras tienen tanto poder como responsabilidad en sus manos, pues su trabajo puede definir desde una elección presidencial hasta las políticas públicas de un municipio. Es por eso que es sano conocer cómo les va en materia de contratación estatal.

Las 6 encuestadoras más renombradas del país contrataron 47.303 millones en los últimos cuatro años con entidades públicas de todos los niveles: nacional, departamental y municipal. Hay que aclarar que estos son los contratos que reposan en el Secop, que es el portal de contratación del Estado. En este portal hay muchas empresas públicas que no reportan sus gastos, como por ejemplo las Empresas Públicas de Medellín, EPM, que tiene su propio portal de contratación.

Las firmas encuestadoras no solo hacen encuestas, también hacen estudios, tienen servicio de envío de mensajes, manejan las comunicaciones de las entidades, y hasta se involucran en temas logísticos. Este es el ranking de las firmas encuestadoras con mayor contratación estatal según el Secop.

Las cuentas salen de los contratos suscritos entre las 6 empresas encuestadoras más renombradas con entidades públicas en los últimos cuatro años, a partir del 7 de agosto de 2018, por poner solo una fecha.

La sexta es Cifras y Conceptos que ha facturado 589 millones de pesos en 14 contratos, la mayoría de ellos con las Cámaras de Comercio de siete capitales, que aunque no son entidades públicas, reportan los contratos en el Secop; y tres contratos con la Gobernación de Cundinamarca. Esta empresa es de César Caballero, exdirector del DANE.

La quinta es Guarumo, fundada por Víctor Muñoz, Director del Departamento Administrativo de la Presidencia y mano derecha del presidente Iván Duque. Ha facturado 1.214 millones de pesos en los últimos 4 años: a esta empresa le va muy bien con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la alcaldía de esa ciudad, y el Ministerio de Ambiente.

Esta suma no se compadece con otros contratos de Guarumo que no reposan en el Secop, como es el caso del contrato por 17.000 millones entre Thomas Greg and Sons y Guarumo (Smart Data) por la fallida plataforma Infovotantes. Thomas Greg, que contrató 1.4 billones con la Registraduría para todos los temas electorales, subcontrata con decenas de empresas y no está obligado a rendir cuentas de esos contratos.