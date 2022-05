Caicedo: "Impresiona cómo el pie de la jugadora colombiana ha crecido"

Linda Caicedo es una de las jugadoras más desequilibrantes que tiene el fútbol colombiano en la actualidad. La futbolista del Deportivo Cali, habló con El VBar sobre lo que serán las semifinales de la Liga ante Santa Fe, el crecimiento del fútbol femenino en el país y su posible vinculación con el Barcelona de España.

Respecto a la semifinal de la liga contra el cuadro Cardenal, comentó: "Va a ser un lindo partido, los dos equipos tienen condiciones para llegar a la final, el que menos cometa errores va a llegar. Esperemos que se pueda conseguir el objetivo que queremos".

Por su parte, se refirió a su proceso con la Selección Colombia, teniendo la oportunidad de integrar la sub-17, sub-20 y la de Mayores a sus 16 años.

"Muy feliz por esa oportunidad en las mayores (Copa América 2022), hay que aprovecharlo con el público a favor. Va a ser un lindo torneo, voy a estar con personas mayores y voy a aprender mucho", comentó sobre la selección mayor.

Sobre el fútbol femenino en el país, resaltó: "Todo es un proceso, acá vamos empezando, esperemos que crean más en nosotros, que la liga vaya creciendo más. Es impresionante cómo el pie de la jugadora colombiana ha crecido".

Finalmente, sobre la posibilidad que hay para llegar al Barcelona de España, destacó: "Hay que ir creciendo poco a poco, me queda este año acá en Colombia, hay que esperar si se da la oportunidad de salir el otro año. No hay nada seguro, solamente saldría pero no tengo un equipo fijo".