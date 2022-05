¿Suspensión del registrador? Senador liberal pide respuesta de Procuraduría

Tras rumores en el Congreso de Colombia de un supuesto aplazamiento de las Elecciones 2022 por suspensión del registrador Alexander Vega, Luis Fernando Velasco, senador liberal, habló en 6AM Hoy Por Hoy y alertó sobre este problema. Recordemos que este congresista hace parte del grupo que apoya a Gustavo Petro en las votaciones.

Lea más:

"Si yo me atrevo a escribir, es porque no solo yo, que apoyamos esta candidatura, tenemos información que nos preocupa. No hacemos una afirmación, prendemos alerta. Hago una reflexión: a 10 días de elecciones, cualquier tipo de movimiento en el órgano de elecciones, sería una muy mala decisión", contó Luis Fernando Velasco.

Adicional a esto, también le pidió a la Procuraduría que se manifieste sobre el tema, teniendo en cuenta que respondieron luego de una supuesta suspensión al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

"Así como hace unos días, la Procuraduría dijo que no era cierto que iban a suspender al alcalde de Cali, también nos gustaría saber qué pasa ahorita. No hagan locuras. Nosotros hemos hecho críticas al registrador. El proceso electoral, en el Congreso, el Pacto Histórico fue el que hizo la alerta y reclamos porque no aparecían votos para el Pacto. Allí se tenía razón y aparecieron más de 600 mil votos. No es defensa al registrador, es una alerta. Estamos en la recta final del proceso electoral, cuidado con jugar con fuego", dijo.

Finalmente, contó un curioso hecho en una visita de Gustavo Petro en Bucaramanga: "Las barras del Bucaramanga nos acompañaron en la visita y uno de ellos me puso un pin de ese equipo. Yo he sido hincha de Millonarios, no voy a cambiar ahorita".