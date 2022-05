La reunión entre presidentes del Senado y la SAE que investiga la Corte

Según la denuncia, el senador Juan Diego Gómez, su hermano David Orlando y el presidente de la SAE Andrés Ávila se reunieron el 17 de marzo de 2022 en un restaurante para concretar negocios con bienes en extinción de dominio.

Ávila respondió un derecho de petición en el que dio su versión de la reunión, asegurando que no recordaba la hora en la que se dio el encuentro en el que supuestamente se negociaron esos bienes: «El 17 de marzo de 2022 ingresé al restaurante Tauro Steak House, con el propósito de cenar con mi esposa para celebrar nuestro aniversario; en dicho lugar por casualidad me encontré con el Dr. Juan Diego Gómez y varias personas que lo acompañaban en el lugar, allí tuve una conversación pública en el [sic] que se trataron temas cotidianos sin tocar uno en específico, con una duración de no más de media hora».

El derecho de petición también preguntaba por las personas que acompañaban al presidente del Senado, pero el presidente de la SAE se negó a responder si en esa reunión participó David Orlando, hermano del presidente del Senado y vicepresidente de la Central de Inversiones S. A.(CISA), que es la entidad encargada de administrar las propiedades del Estado. Sobre todo, porque la familia Gómez Jiménez se dedica a los negocios inmobiliarios, por lo que la vicepresidencia del hermano del presidente del senado en CISA podría configurar un conflicto de intereses.

El señor presidente de la SAE niega haber hecho algo ilegal y afirma que el encuentro con Juan Diego Gómez fue fortuito y de media hora. No obstante, se negó a responder cuántas veces se había reunido con el presidente del Senado o su hermano. Ávila afirmó que no lleva registro de esas reuniones.

Y si para el presidente de la SAE es imposible llevar el registro de las reuniones con el presidente del Congreso, llevar el de todos los congresistas es impensable: «no es de [sic] fácil la recopilación», dijo Ávila.