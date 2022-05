Corte investiga si Juan Diego Gómez negoció bienes de extinción de dominio

Juan Diego Gómez Jiménez es el presidente del Senado de Colombia y buscará la gobernación de Antioquia en 2023. El congresista y su familia están vinculados a los negocios inmobiliarios, y es precisamente por uno de esos negocios que el senador es investigado por la Corte Suprema de Justicia.

La nueva denuncia contra el presidente del Senado, que reposa en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, también involucra a David Orlando Gómez Jiménez, hermano del congresista, y a Andrés Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según Noticias UNO, el senador Gómez, su hermano y el presidente de la SAE se reunieron el 17 de marzo de 2022 para concretar negocios con bienes en extinción de dominio, razón por la cual la Corte Suprema investiga al senador Gómez por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

Andrés Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes en extinción de dominio, dijo que desconocía la denuncia ante la Corte Suprema y que no ha sido notificado de alguna investigación en su contra. Ávila afirmó que no es cierto que el senador Juan Diego Gómez haya comprado bienes de la entidad, pero no desmintió la reunión del 17 de marzo.

David Orlando Gómez Jiménez, hermano del presidente del Senado, es el vicepresidente de la Central de Inversiones S. A. (CISA), entidad que administra las propiedades del Estado. Aquí podría haber un clarísimo conflicto de intereses pues la familia Gómez Jiménez se dedica a los negocios inmobiliarios y el hermano del presidente del Senado cuenta con información privilegiada de ese sector de la economía. Antes de ser el vicepresidente de Soluciones para el Estado de CISA, David Orlando era el gerente de esa entidad en Antioquia, administraba las propiedades del Estado en el departamento donde su familia ha tenido sus negocios inmobiliarios.

Este no es el único escándalo que ha enfrentado la familia del senador Juan Diego Gómez. Su padre, Orlando de Jesús Gómez, alias «la Ballena» fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, delitos en los que incurrió para adueñarse de un predio en Bello. Alias la Ballena murió en 2013 en la cárcel, y sumido en un pleito desde 2004 con la Cooperativa Coogranada por hechos similares a los que lo llevaron a su condena. Esta Cooperativa acusa a la familia del presidente del Senado de apropiarse de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas, ubicado en el barrio La Gabriela del municipio de Bello. Sin embargo, el congresista y su familia han ganado en todas las instancias judiciales, a pesar de que un informe del CTI de la Fiscalía del 21 de agosto de 2004 determinó que alias la Ballena y sus socios habían invadido el lote en el barrio La Gabriela.

En diciembre de 2013, Noticias Uno presentó la denuncia de Margarita Sosa, a quien el entonces diputado de Antioquia Juan Diego Gómez Jiménez le vendió en 2007 dos lotes en el barrio Laureles de Medellín, que no le pertenecían o que presentaban inconsistencias en la matrícula inmobiliaria. A esta denuncia se suma la de Cuestión Pública que reveló que, siendo diputado de Antioquia en 2005, Juan Diego Gómez compró un predio en Copacabana, Antioquia, junto a seis personas más, tres de los cuales terminaron vinculados al narcotráfico y en escándalos de corrupción.

Cuando Juan Diego Gómez Jiménez era presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, entre 2012 y 2013, tuvo una reunión privada con Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Por esa época Odebrecht pagó al menos dos millones de dólares en sobornos a senadores y políticos conocidos como «Los Bulldozer», por su capacidad para aplanar los obstáculos en favor de esa empresa y de sus socios.