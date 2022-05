¿Qué tanto ha fallado el diálogo para resolver conflictos a nivel global?

En Hora20 una vuelta al mundo para analizar los hechos que han tenido lugar a lo largo de esta semana. Se debatió sobre el avance de la guerra en Ucrania. Después una mirada a la situación entre Israel y Cisjordania tras los disparos que recibió una periodista. También una opinión sobre las 100 mil muertes por sobre dosis en Estados Unidos.

Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania se contabilizan ya más de 78 días de asedio, control de algunas ciudades y los ejércitos pasan sus días entre derrotas y triunfos, pues en los últimos días las tropas de Kiev han logrado avances en regiones como el Donbass o un repliegue del ejército de Moscú de Jarkov, mientras que para el Kremlin es un triunfo lograr controlar zonas del este y realizar bombardeos en el centro del país, al tanto, que ciudades como Mariúpol que han vivido la destrucción en carne propia, se intenta realizar negociaciones entre soldados heridos y prisioneros de guerra rusos.

Por ahora, los intentos de diálogo y de una paz negociada parecen lejanos, pues los tiempos de encuentros entre diplomáticos se han suspendido y la ofensiva se mantiene. El bloque europeo destina $500 millones de euros más para gasto militar, al tiempo que hoy se reportaba que el G7 podría destinar hasta 30 mil millones para que Ucrania siga enfrentando el conflicto. La crisis humanitaria con los refugiados se intensifica, Naciones Unidas habla de unos 6 millones de refugiados, 3,3 millones de ellos en Polonia, en cuanto a refugiados internos, el cálculo es que pueden ser hasta 8 millones.

Fuera de la zona en conflicto, al guerra sigue teniendo efectos, por un lado, Finlandia y se espera que la próxima semana Suecia, anuncien las intenciones de entrar a la OTAN, de esta manera ambos países romperían con su carácter neutral y de no alineación que mantenían desde la mitad del siglo pasado. Ante la solicitud, Moscú ha respondido que es una amenaza, que son “movimientos inamistosos” y que podría haber una respuesta “técnico-militar”, pero desmintieron que se dé un corte al suministro de gas. Pues es allí donde se habla de una “guerra del gas”, pues ya se cortó el suministro vía Polonia y Bulgaria, desde Rusia se han impuesto sanciones a filiales europeas que suministran el gas en parte del viejo continente que para el 2021 importó 380 millones de metros cúbicos de gas ruso, lo cual representa el 45 por ciento del total del consumo. Incluso, de mantenerse las restricciones y la llave cerrada del gas, el próximo invierno se podría tener una ausencia del 10 al 15 por ciento en demanda de gas.

Lo que dicen los panelistas

Para Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia, profesor en la universidad externado y columnista, mucho de lo que pasa le sale mal a Putin, “lo de Finlandia es fascinante desde lo histórico, la URSS invade antes de segunda guerra, resisten y repelaron lo que era invadir por completo Finlandia”, por lo que cree, que la posible entrada de Finlandia más la de Suecia a OTAN, termina creando un nuevo mapa sobre la seguridad en Europa en el que Rusia es el enemigo del bloque europeo.

Sobre la situación en Israel y Palestina tras el asesinato de la periodista de Al-Jazeera, comentó que ha habido intentos en años 90 con Acuerdos de Oslo, “se avanzó en paz basada en solución de dos Estados: esa es la única solución posible al conflicto palestino-israelí”, pero recuerda que Arafat no firmó el tratado de entonces.

Lourdes García, profesora universitaria, experta en OTAN, relaciones internacionales y consultora, comentó que estamos ante lo que es un conflicto militar, fruto de una agresión militar de Rusia a Ucrania y, comenta que ese proceso militar bélico sigue a una escala que seguramente Rusia no había imaginado hace 78 días. Aseguró que este conflicto bélico va a crecer y podemos seguir viendo un nivel de destrucción físico, humano y logístico impresionante por la consolidación rusa en Donbass y la costa ucraniana en el Mar Negro. También comentó que lo ocurrido es el fortalecimiento y consolidación de OTAN en el báltico.

Sobre la situación en Israel, advirtió que estamos en la continuación de un proceso que lleva décadas, “que pasa por momentos donde todos soñábamos que iba a haber paz. Años 90 fueron claves, pero desde hace un par de años se vuelve a ver la violencia”, pues destaca que no se ha logrado encontrar la estrategia por parte de los diferentes actores entorno a cómo puede darse el respeto al derecho internacional y que palestinos tengan su propio Estado.

Para Daniel Valero, macroeditor del periódico El Colombiano, lo que vemos es que Rusia definitivamente no tiene objetivo, “van 78 días y todo no fue tan inmediato. Había expectativa con el 9 de mayo con el Día de la Victoria, pero por ahora no se ve un final cercano”. De otro lado, dijo que la decisión de Finlandia puede generar más expectativa en Occidente, “son 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y el hecho de que le llegue OTAN, genera una alerta que lo hace sentir rodeado”.

Sobre el asesinato a la periodista en Cisjordania ocupada, comentó que para que a un reportero de guerra lo mate una bala casi que con precisión en la cabeza, “eso no es gratuito, fue un tipo premeditado con la intención de dar de baja a una reportera que estaba identificada”, además, asegura que lo que ocurre entre Israel y Palestina ha sido algo que no está tanto en los titulares, “siempre se han presentado soluciones, pero siempre estas dos culturas o ciudadanías tienen internamente relatos donde se vende al otro como enemigo”, afirmó.

Mauricio Jaramillo Jassir, doctor en Ciencia Política, internacionalista, profesor universitario y exasesor en Unasur, comentó que la decisión de Finlandia, Suecia y Suiza, pero sobre todo la de lo de los dos primeros es grave porque el peligro europeo se detuvo un poco por el carácter de neutralidad de estos dos países. Agregó que ya se está neutralizando el Donbass, es inminente entrada de Finlandia ya hay un país que dijo que lo va a vetar que es Turquía, por eso lo de Putin no está tan solo en la guerra.

En cuanto al panorama en oriente próximo, planteó que el primer ministro israelí ha dicho que él ha matado árabes y que no se arrepiente de hacerlo y no tiene reparo, “el asesinato de la periodista se da en un momento en que colonización se ha acelerado”, pues explica que en los próximos días nueve aldeas palestinas van a desaparecer, unas mil personas se van a quedar sin hogar, “es evidente que el pueblo palestino tiene razones para estar inconforme”.