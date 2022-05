Episodio 34-Hora2022: la lectura de las encuestas

En Hora20 un debate para hacer una lectura al último resultado del MetaAnálisis de Infometrika para Caracol Radio. Se analizaron los resultados del ponderado de todas las encuestas publicadas hasta el momento; el avance de Gustavo Petro, el aparente estancamiento de Federico Gutiérrez; la base sólida de Rodolfo Hernández y los que todavía siguen sin despegar.

En el inicio de la recta final de la campaña presidencial, la contienda se mueve a partir de una serie de alianzas, de coaliciones y de movimientos de los distintos candidatos. En medio de estos hechos, las encuestadoras intentan tomar una fotografía del momento político que ese vive para tratar medir la opinión y las intenciones de voto de quienes saldrán a las urnas en apenas 17 días.

En una alianza entre Caracol Radio y la firma Infométrika, se ha realizado el Meta-Análisis, el cual no es ni una encuesta ni un pronóstico, sino un ponderado de las encuestas que han publicado cinco firmas desde marzo del 2021, el cual comprende 27 mediciones y más de 55,731 encuestas, con lo cual, se espera que se minimice el sesgo en el resultado y se aumente la precisión.

Los resultados del último meta-análisis de ayer 11 de mayo son los siguientes: Gustavo Petro con 38,9 por ciento, viene creciendo desde noviembre del 2019, pierde puntos en abril pero vuelve y se recupera para estar hoy con un aumento estable. Le sigue Federico Gutiérrez con 25,4 por ciento, quien antes de marzo registraba menos del 10 por ciento, después de la consulta del 13 de marzo logra crecer, pero en las últimas semanas se estanca y tiende a caer un poco. En tercerlugar, se ubica Rodolfo Hernández con 11,6 por ciento; viene en crecimiento desde agosto, cae en febrero y se mantiene bajo el mismo margen desde marzo en el que tiende a subir y caer. En cuarto lugar está Sergio Fajardo quien tiene el 7,3 según el ponderado, las encuestas han demostrado gran volatilidad pues pasa de tener un crecimiento sostenido entre febrero y marzo, pero después de las consultas, la caída en la intención de voto ha sido casi permanente.

Por otro lado, están los indecisos y el voto en blanco, el primero tiene 7,3 y se reduce después de las consultas al lograr claridad sobre las principales candidaturas, sin embargo, el voto en blanco tiene 6,7 una tendencia que se ha mantenido y casi no la logrado reducirse, como sí ha ocurrido con los indecisos. Después de este renglón, están los candidatos con menos intención: John Milton Rodríguez con 1,1; Ingrid Betancourt con 0,9, Enrique Gómez 0,5 y el retirado Luis Pérez con 0,3.

Lo que dicen los panelistas:

Para Dora Montero, periodista y presidenta de Consejo de Redacción, las cifras van con la misma tendencia, “Petro mantiene ascenso grande y Fico después de legislativas sube, pero se ve un estancamiento”, de otro lado, dijo que resulta importante ver cómo se compara el panorama actual con los resultados de hace cuatro años en primera vuelta, “las cifras son casi iguales, hace cuatro años Duque tenía 39 y Petro 25… la diferencia es que hoy están invertidas”.

Agregó que las emociones han determinado estas elecciones y que si efectivamente Petro llega al 40 por ciento, se mantiene en parte por los hechos que lo tienen sonando como el asunto de Daniel Quintero, “eso hace que muchos indecisos se vayan para allá”, concluyó

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC y exviceministro de defensa, planteó que encuestas demuestran qué tanto desconocimiento hay en particular de una figura como Federico Gutiérrez, pues cree que, si logra tener mayor impacto, puede recortar la distancia con Petro. También manifestó que esta elección vuelve a ser una del miedo en contra del cambio y la rabia, “habrá que ver cómo reacciona la población si se van con ganador o le ayudo al segundo para que no gane el primero, es decir, Gustavo Petro”.

Señaló que lo ocurrido con Rodolfo Hernández es la demostración del agotamiento de la ausencia de una propuesta clara, pues cree que, al no pasar del discurso de la corrupción, le resta posibilidades y solo queda en el desencanto de la gente, “pero no pasa de ahí”, señaló.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor en la Universidad Externado y columnista en El Espectador, cree que la discusión en adelante según las encuestas será qué tan lejos queda el segundo de la posición el que resulte Gustavo Petro, “la campaña de Fico ahora se va a concentrar en que la diferencia no sea muy grande, porque si lo es, entonces caemos en la teoría del voto útil”. Planteó que el voto indeciso se va a dividir entre los candidatos, así como el de la abstención, los votos de Fajardo y Rodolfo y el voto útil.

Planteó que la decisión del Centro Democrático de resingarse por tener a Federico Gutiérrez como su candidato y no mantener a Zuluaga, todavía no se entiende, pues comenta que el actual candidato es flojo en argumentación. Mientras que en la candidatura de Sergio Fajardo, dijo que se le pasó el momento emocional de la campaña al no lograr emocionar con sus propuestas y apalancarlas en un discurso que estuviera cargado de sentimientos.

Para Andrés Forero, exconcejal de Bogotá y electo representante a la cámara por Bogotá, la Imagen que se tiene es que no va a haber triunfo en primera, también dijo que el tercero en disputa está lejos del segundo y que el tercero se fracturó, si se compara con el 2018. “Sí creo que es un hecho importante que Petro tiene nivel de reconocimiento alto, por eso se creería que es difícil que tenga un espacio grande de crecer. Fico por su parte, sí tiene un poco más de espacio, lleva menos tiempos en campaña, no tiene tanto reconocimiento, su techo es más alto y puede acortar distancia con Petro”, además dijo que este candidato ha tenido un efecto teflón en el que los distintos escándalos que lo han rodeado no logran afectarlo, al menos en las encuestas.

Frente a la candidatura de Sergio Fajardo, comentó que después de la consulta se terminó desdibujando y sin tener una propuesta clara, pues cree que se ha dedicado a atacar a Federico, mientras él es atacado por la campaña de Gustavo Petro, además, cree que las peleas al interior de su coalición lo afectaron el resto de la campaña.