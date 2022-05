Alcalde (e) de Medellín ha recibido amenazas en su contra y de su familia

El alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre su posesión, sus primeras acciones como alcalde encargado y las amenazas que ha recibido en las últimas horas.

Le puede interesar:

Juan Camilo Restrepo se refirió a los señalamientos que le han hecho sobre la posibilidad de que sea un representante del Grupo GEA y a su ejercicio como alcalde encargado: "No señor, yo hago varios comentarios, vengo a la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer, con un mensaje de institucionalidad. Vengo en cumplimiento de un órgano de control, a trabajar por esta ciudad, yo quiero ayudar a buscarle solución a los problemas que tienen los medellinenses.

"Con ese espíritu vengo a la ciudad de Medellín, de unirla. El liderazgo del siglo XXI es el que une el sector público y el sector privado. Tengo muy buenas relaciones no solamente con un sector del empresariado, sino con una buena parte de este. Esta es una ciudad que se debe al trabajo histórico entre lo público y lo privado. De manera que, este es Juan Camilo Restrepo, un hombre que en los 18 años de vida funcional se siente muy orgulloso de tener una hoja de vida como la tiene."

Escuche la entrevista completa en el audio