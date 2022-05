Daniel Quintero pide no obedecer al alcalde designado por el presidente

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Daniel Quintero, sobre su suspensión como alcalde.

Quintero resaltó sobre su suspensión: "Lamento todo lo que ha pasado, lo que observamos nosotros es cómo el Gobierno Nacional ha decidido meterle la mano no solo a la democracia en Medellín, rompiendo la Constitución, la ley. La procuradora lo hizo de la misma manera, sin ningún proceso, sin escuchar descargos, violando no solo la ley, sino la convención americana. El presidente Duque en una forma de enfrentar a los ciudadanos que votaron por el cambio en Medellín, ha decidido nombrar precisamente como alcalde encargado a Manuel Santiago Mejía, uno de los miembros del GEA, a quienes enfrentamos, quienes estaban tomando a EPM y que nos han enfrentado. Ellos nos querían sacar del cargo, porque evidenciamos lo que estaban haciendo con EPM y no hemos dejado que se salgan con la suya. Ahorita con trampas jurídicas han intentado desestabilizar la democracia en Medellín".

Sobre los señalamientos hacia Quintero de participación política mencionó: "De ninguna manera he hecho política en el cargo, y por eso es que la procuradora no nos escuchó en descargos. ¿Cuándo en un estado de derecho se puede sancionar a alguien sin escucharlo, sin darle la oportunidad de la debida defensa? Cuando eso se rompe, lo que se rompe es la democracia. Lo que quiero decir es que la participación la están haciendo ellos. La razón por la que no nos escucharon es que no hay ninguna razón fáctica que pueda decir que hay una participación en política. Nosotros permitimos que nuestros secretarios renunciaran para que participaran en política."

En relación con el vídeo en donde aparece Quintero señalando que "el cambio en primera" aclaró: "Esta es una Alcaldía de cambio, y nosotros somos mediáticos. Pero prueba de que el vídeo no hace referencia a ningún candidato presidencial es que lo están usando varios. Así como lo está usando él que va de primero, lo está usando él que va de tercero, y parece que va para segundo lugar. Él que va de cuarto dice que es el cambio. Entonces realmente estaban buscando una excusa, la que fuera. Nosotros desde hace meses fuimos advertidos que dado el fracaso de la revocatoria ellos iban a buscar otros caminos. Por eso nosotros de forma previa fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."

