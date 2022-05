Ingrid Betancourt opinó de la suspensión del alcalde Daniel Quintero

En 6 AM de Caracol Radio habló la candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien opinó sobre la decisión de la procuradora Margarita Cabello de suspender al alcalde de Medellín por participación política, tras publicar un video en su cuenta personal de Twitter.

"Lo que creo es que la Procuraduría tiene que hacer cumplir la ley, y si no lo hace cumplir y no cumple con su función pues incurre en un delito por omisión. A mi me parece que aquí está ante todo la consolidación de nuestras instituciones", aseguró la candidata.

Betancourt afirmó que le preocupa la reacción frente a la decisión, "me parece muy grave la reacción frente a estos hechos, pedirle a la gente que salga a las calles es anunciarnos lo que vendrá próximamente si el candidato Petro llegara a ganar".

"Cualquier cosa que vaya en contra de sus decisiones, que sea una decisión institucional o por parte de los entes de control, será contestado con un llamado a la resistencia popular", aseguró la candidata.

"Este es el momento de ser muy prudentes, los ánimos están caldeados. Estamos en una campaña demasiado polarizada, todo esto con tela de fondo de los paros armados, de mucha zozobra. Eso es lo que me preocupa, la manera en que se está manejando la respuesta a una decisión que se tiene que acatar", concluyó Betancourt.