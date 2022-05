El Pulso del Fútbol, 10 de mayo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido amistoso que jugará la Selección Colombia ante Arabia Saudita el próximo mes. Óscar dijo: "Voy a hablar del relleno Colombia, porque no es una Selección Colombia, es un relleno. Los equipos no prestarán a los jugadores para esa farsa que se inventó la Federación Colombiana de Fútbol". Sobre el tema César agregó: "Uno no puede nombrar a un técnico de una selección juvenil para el equipo de mayores. Y no creo que los equipos colombianos presten a sus jugadores en medio de las finales".

No olvide escuchar el audio del programa.