El Pulso del Fútbol, 9 de mayo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido que ganó por W Jaguares, porque Medellín decidió no viajar por el paro armado que tiene lugar en varias ciudades, incluida Montería. César dijo: "Personalmente critiqué la decisión del Medellín, pero lo hice por el procedimiento. Sí cierran una vía, yo llamo a mi trabajo y digo que no puedo ir, pero no publicó un tweet diciendo que no voy a ir". Sobre el tema Óscar agregó: "Respeto tu comentario, pero no lo comparto. Es cierto que no era el procedimiento, pero antes de que se pronunciara el Medellín, la Dimayor debió haber aplazado el partido".

