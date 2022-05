El Pulso del Fútbol, 2 de mayo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la situación de Independiente Santa Fe ante Jaguares, en la cual está involucrado Agustín Julio. Óscar dijo: "Hay una situación con Santa Fe y es que el partido frente a Jaguares puede ser demandable porque Agustín Julio no tiene licencia pro y no podría dirigir al equipo cardenal". Sobre el tema César agregó: "Lo de Agustín Julio puede ser demandable, pero no creo que le quiten los puntos a Santa Fe, aunque habrá que ver el estatuto del reglamento y si Julio fue inscrito como técnico en ese partido".

