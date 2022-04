La visión de la educación del candidato Rodolfo Hernández

Estas son las frases más importantes del candidato Rodolfo Hernández en el debate 'El Tema es la Educación' en Hora 20. Al candidato lo acompañaron Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt.



Rodolfo Hernández:



"Fui un privilegiado de la educación que recibí"



"El gran esfuerzo que debe hacer el Estado es lograr que todos puedan estudiar de día"



"La principal brecha que tienen los colombianos es que no estudian su talento"



"La clave que le toca superar a Colombia, son los administradores públicos. La plata se la entregan a estos sujetos y se la roban. Debemos seleccionar quiénes van a administrar esta plata"



"Sin internet es muy difícil lograr el cierre de la brecha digital. Se requiere un presupuesto importante para hacerlo"



"El presupuesto nacional está consumido por el Gobierno"



"No hay nada más importante que el diseño, eso impacta y marca la diferencia a la hora de escoger el lugar para estudiar"



"Para mí la base de todo es la explotación del talento que cada persona tenga y llevarlo a lo más alto"



"Hay que tener el mobiliario de la escuela bueno"



"Con miedo no se puede trabajar. Estoy de acuerdo con la evaluación para generar una selección y llegar a los incentivos económicos"



"Un profesor con miedo no es capaz de transferir conocimiento"