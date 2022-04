Luis Pérez desmiente vínculos con paramilitares, pero no descartó reuniones

Tras la declaración de alias 'Otoniel' en la JEP, de una supuesta relación de Luis Pérez con alias 'Mi Sangre', el candidato presidencial habló sobre esto en 6AM Hoy Por Hoy y desmintió cualquier 'amistad' o vínculo con esta personas, así como con grupos paramilitares.

"Yo no he tenido ningún tipo de relación con él. Lo que se pueden estar refiriendo es que los movilizados, en la época de Alvaro Uribe, caminaban por ahí y alguna vez me pidieron alguna cita. En 2003 yo estuve dedicado a mis empresas. Seguramente tuve alguna reunión con él, pero no he tenido relación con él. Yo estuve mirando fotos de él en internet y es posible que fuera un muchacho de los barrios, no encuentro coincidencia en los tiempos", dijo.

Y agregó: "Yo no descarto que haya tenido algún tipo de conversación informal con él, así como con desmovilizados de las Farc, pero no hay ningún tipo de relación o amistad con él. Reunirme con él no fue ningún delito. Allá en la Alcaldía de Sergio Fajardo, los desmovilizados tenían suerte y se movían mucho en eventos sociales y políticos".

Por otro lado, mencionó que desde la campaña de Santos, momento en el que también se le 'denuncia' este tema, tampoco tuvo relación. No descartó reuniones, pero sí un vínculo con estas personas.

"No hubo ninguna relación, yo no manejaba recursos ni nada. Yo tenía conexiones con congresistas y diputados, pero yo no manejé esos temas en la campaña de Santos. Si alguna vez hablé con ellos habrá sido en un lugar público, pero no he tenido relación con él", mencionó.

Finalmente, sobre la polémica de las Fuerzas Armadas y su discusión con el candidato Gustavo Petro, Pérez dijo que siempre ha apoyado a estas autoridades, pero sí se equivocaron en tomar esa actitud.

"El gobierno debe ser tolerante, no se pueden desesperar por cualquier cosa de los candidatos. Yo defiendo las Fuerzas Armadas y les he dado todo mi apoyo, no obstante, mis principios me dicen que la Polícia y el Ejército no pueden estar respondiéndole a algún candidato. Esto me deja un poco preocupado porque el presidente está apoyando la actitud del general Zapateiro, algo que debería estar prohibido. En el futuro puede ocurrir que en los municipios también empiecen las autoridades con otros alcaldes o gobernantes", finalizó.