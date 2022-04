Daniel Giraldo: "Todavía no he llegado a mi techo futbolístico"

Daniel Giraldo, volante del Junior, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su presente en el cuadro barranquillero. El vallecaucano destacó que se ha ganado un espacio en el once titular poco a poco y advirtió que aún no ha llegado a su "techo futbolístico".

Del triunfo ante Santa Fe por la Copa Colombia, comentó: "de los partidos de Copa era uno de los más vistosos, Santa Fe también salió a buscar el partido, lo más importante fue la victoria... imaginamos que Santa Fe iba a salir a buscar el juego, aparte que ellos vinieron con el equipo titular, eso hizo que fuera un partido muy disputado".

Mientras que de su actualidad, dijo sentirse "contento por el presente, venía de jugar muchos partidos con Santa Fe y Millonarios, aquí al llegar no tenía la posibilidad de jugar de entrada". Y añadió: "sabemos que Junior tiene un plantel muy alto, hace parte de la adaptación, también adaptarme a la ciudad, a un nuevo estilo de vida, poco a poco me he ido ganando un espacio".

"Obviamente uno siempre quiere jugar de titular, al principio no tenía esa posibilidad. Yo creo que a un jugador los partidos le van dando confianza, soy un jugador que le gusta perseverar, trabajar y pienso que gracias a Dios se me está dando la posibilidad de jugar como titular, sé que puedo seguir mejorando mi nivel, todavía no he llegado a mi techo futbolístico", agregó al respecto.

Sobre el duelo de este fecha en Liga ante Unión Magdalena, Giraldo comentó: "es un clásico, siempre uno a los clásicos con mucho ímpetu, a lograr buenos resultados. Hoy en día los rivales son muy parejos, se preparan".

Mientras que de la Copa Sudamericana, donde Junior es actualmente líder de su grupo, comentó: "la Copa es un torneo de mucha exigencia, pasa un solo equipo por grupo, eso hace que sea todo mucho más difícil. Va a ser fundamental el próximo partido que es en Bolivia para tratar de acomodarnos en la parte alta de la tabla".

Finalmente, de las críticas recibidas al principio del semestre, el vallecaucano explicó: "este tipo de equipos están conformados para ganar, hay jugadores muy buenos por cada posición y la gente siempre va a querer exigir de acuerdo a los jugadores que tiene cada club. Junior ha hecho un gran esfuerzo en el tema de contrataciones y de acuerdo a eso la gente exige".

"El fútbol muchas veces se trata de armar esquema de juego, de armar grupo, el cuerpo técnico llegó este año y se están viendo los resultados de su trabajo, son personas que trabajan mucho", concluyó al respecto..