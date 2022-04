María Fernanda Cabal responde por encuestas y deja críticas a Petro

María Fernanda Cabal, senadora electa, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre las encuestas y los últimos resultados, que pondrían a Gustavo Petro como próximo presidente de Colombia. Además, habló de un supuesto video que habría de Piedad Córdoba.

"Todo lo convierten en trampas y engaños, alguien tiene que decir la verdad. Si logramos saber cuántas visitas hicieron en la cárcel, podemos saber la entrada de plata de narcos a la campaña del Pacto Histórico. Siempre ha habido una relación de hermanos siameses, todo se les permite, todo se les perdona, la izquierda es una mentalidad criminal", contó.

Por otro lado, dejó fuertes críticas a Roy Barreras y mencionó que "no es una persona confiable" y por eso lleva tiempo sin dialogar con él.

"En este país se repite el ciclo, parece que no hubiéramos aprendido. Roy Barreras es negacionista, está jugando al pacto, pero ahora al pacto de la Picota. Ahora todo es mentira y falso, así uno lo compruebe. Hace mucho tiempo que no converso con él, para qué... Lo conozco y sé que no es confiable", dijo.

Sobre las encuestas, mencionó: "Frente a las encuestadoras tengo mi distancia, siempre terminan inclinando la balanza para un lado. Tenemos 18% de voto en blanco que son los que van a definir. Con certeza puedo decir que no creo que el país le vote a Gustavo Petro".

Finalmente, habló sobre el supuesto video de Piedad Córdoba y dijo que ella no tiene nada de eso, pero que sí debe exisitir.

"Yo no sé esta señora de dónde tiene esa capacidad de decir que yo tengo algo, pero sí debe haber una grabación de sus visitas", finalizó.