Agente de Colombia en La Haya explicó el fallo: "Corte no condenó al país"

Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia en La Haya, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda con Nicaragua y explicó que Colombia logró sacar adelante el 80% de lo que pretendía, siendo un resultado favorable para el país.

"Quedo muy contento con el fallo, porque el 80% que pretendía Colombia lo sacó adelante. El hecho es que las funciones fundamentales del país fueron respetadas por la Corte. No se pronunció sobre una supuesta violación del fallo del 2012, que era lo que pretendía Nicaragua", dijo.

Y agregó: "Se mantiene la opción de hacer presencia de la Armada y luchar contra el narcotráfico. Es cierto que se quitó algunos espacios y limitar algunos derechos, pero la figura se mantuvo en su totalidad. La comunidad existe y tiene derechos de pesca, se reconoció que merece una protección especial. Invitó a que se hicieran acuerdos para esto".

Por otro lado, el agente mencionó que la Corte no condenó a Colombia y que no es cierto que no se pueda hacer presencia en estas zonas.

"La Corte no condenó a Colombia, simplemente dijo que la sentencia es suficiente reparación y no una condena adicional. No sacamos todo lo que queríamos, sí violamos derechos de Nicaragua", contó.

Y sumó: "Hay mucha gente que saca opiniones rápidas, pero la Corte claramente reitera que Colombia haga presencia en la zona y que continúe luchando contra el narcotráfico. La Corte dice que toda protección ambiental es de Nicaragua y no lo puede hacer Colombia".